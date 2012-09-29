رؤساء شركات كبرى يتوقعون تعافي الطلب على النفط

رجحوا استقرار الأسعار عند 45 دولارًا للبرميل

توقع رؤساء كبرى شركات التجارة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، تعافياً ضعيفاً للطلب على النفط، مع استقرار الأسعار في الأشهر المقبلة بل وربما السنوات القادمة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبينوا أنه من السابق لأوانه توقع ذروة الطلب، وأن من المرجح ألا يحدث ذلك قبل العقد المقبل حين يرتفع إنتاج الطاقة المتجددة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر الرؤساء التنفيذيون لشركات التجارة فيتول، وجانفور وميركوريا، في قمة فايننشال تايمز السنوية العالمية للسلع الأولية أنهم سيعززون الاستثمار في الطاقة المتجددة.

من جانبه، بين راسل هاردي الذي يدير "فيتول" أكبر شركة تجارة في العالم، أن توقعاته لأسعار النفط متواضعة، إذ يتوقع أن يظل الاستهلاك مستقرًا إلى حد كبير حتى الصيف المقبل.

من ناحيته، أشار رئيس "ميركوريا" ماركو دوناند، الذي شارك في تأسيسها، إلى أنه لا يتوقع عودة الاستهلاك لمستويات ما قبل الجائحة إلا بعد عدة سنوات.

وتوقع استقرار الأسعار إلى حد كبير عند 45 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة.