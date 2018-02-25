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"الغبار" يعلق الدراسة في جامعة نجران وجميع مدارس المنطقة

في قرار يشمل كليات شرورة ويدمة وحبونا

أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة في الجامعة والكليات التابعة لها في محافظة شرورة ويدمة وحبونا، اليوم الأحد؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وموجة الغبار التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، منذ فجر اليوم، كما أقر المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور محسن حكمي، تعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة اليوم.

وأوضح الناطق الإعلامي بتعليم نجران عبدالله الشهري،‫ أنه تم تعليق الدراسة في جميع مدارس منطقة نجران ومحافظاتها اليوم الأحد نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول حالة الطقس، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات بتعليم نجران.

بندر آل فطيح نجران هادي آل كليب نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغبار" يعلق الدراسة في جامعة نجران وجميع مدارس المنطقة
سبق

أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة في الجامعة والكليات التابعة لها في محافظة شرورة ويدمة وحبونا، اليوم الأحد؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وموجة الغبار التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، منذ فجر اليوم، كما أقر المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور محسن حكمي، تعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة اليوم.

وأوضح الناطق الإعلامي بتعليم نجران عبدالله الشهري،‫ أنه تم تعليق الدراسة في جميع مدارس منطقة نجران ومحافظاتها اليوم الأحد نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول حالة الطقس، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات بتعليم نجران.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:09 AM
اخر تعديل
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:58 PM

"الغبار" يعلق الدراسة في جامعة نجران وجميع مدارس المنطقة

في قرار يشمل كليات شرورة ويدمة وحبونا

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مجموعة من المحررين - نجران
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8,460

أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة في الجامعة والكليات التابعة لها في محافظة شرورة ويدمة وحبونا، اليوم الأحد؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وموجة الغبار التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، منذ فجر اليوم، كما أقر المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور محسن حكمي، تعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة اليوم.

وأوضح الناطق الإعلامي بتعليم نجران عبدالله الشهري،‫ أنه تم تعليق الدراسة في جميع مدارس منطقة نجران ومحافظاتها اليوم الأحد نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول حالة الطقس، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات بتعليم نجران.

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