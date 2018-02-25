"الغبار" يعلق الدراسة في جامعة نجران وجميع مدارس المنطقة

في قرار يشمل كليات شرورة ويدمة وحبونا

أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة في الجامعة والكليات التابعة لها في محافظة شرورة ويدمة وحبونا، اليوم الأحد؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وموجة الغبار التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، منذ فجر اليوم، كما أقر المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور محسن حكمي، تعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة اليوم.



وأوضح الناطق الإعلامي بتعليم نجران عبدالله الشهري،‫ أنه تم تعليق الدراسة في جميع مدارس منطقة نجران ومحافظاتها اليوم الأحد نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول حالة الطقس، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات بتعليم نجران.