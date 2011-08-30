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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

مقتل 3 مهاجرين حرقاً في قارب وسط أمواج البحر المتوسط

إصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفى إيطالي

قتل ثلاثة مهاجرين على الأقل، إثر اندلاع حريق على قارب كان يقلهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب الساحل الجنوبي لإيطاليا، اليوم (الأحد).

وأوضح مسؤولون بالصحة في مدينة كروتوني الإيطالية الساحلية، أن خمسة مهاجرين آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أشارت شرطة المدينة إلى أن ضابطين من أفرادها أصيبا خلال مساعدة المهاجرين، لكنها لم تذكر تفاصيل.

إيطاليا اندلاع حريق

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 3 مهاجرين حرقاً في قارب وسط أمواج البحر المتوسط
سبق

قتل ثلاثة مهاجرين على الأقل، إثر اندلاع حريق على قارب كان يقلهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب الساحل الجنوبي لإيطاليا، اليوم (الأحد).

وأوضح مسؤولون بالصحة في مدينة كروتوني الإيطالية الساحلية، أن خمسة مهاجرين آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أشارت شرطة المدينة إلى أن ضابطين من أفرادها أصيبا خلال مساعدة المهاجرين، لكنها لم تذكر تفاصيل.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
07:41 PM

مقتل 3 مهاجرين حرقاً في قارب وسط أمواج البحر المتوسط

إصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفى إيطالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ثلاثة مهاجرين على الأقل، إثر اندلاع حريق على قارب كان يقلهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب الساحل الجنوبي لإيطاليا، اليوم (الأحد).

وأوضح مسؤولون بالصحة في مدينة كروتوني الإيطالية الساحلية، أن خمسة مهاجرين آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أشارت شرطة المدينة إلى أن ضابطين من أفرادها أصيبا خلال مساعدة المهاجرين، لكنها لم تذكر تفاصيل.

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