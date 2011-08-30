مقتل 3 مهاجرين حرقاً في قارب وسط أمواج البحر المتوسط

إصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفى إيطالي

قتل ثلاثة مهاجرين على الأقل، إثر اندلاع حريق على قارب كان يقلهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب الساحل الجنوبي لإيطاليا، اليوم (الأحد).

وأوضح مسؤولون بالصحة في مدينة كروتوني الإيطالية الساحلية، أن خمسة مهاجرين آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أشارت شرطة المدينة إلى أن ضابطين من أفرادها أصيبا خلال مساعدة المهاجرين، لكنها لم تذكر تفاصيل.