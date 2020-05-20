سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.3%
وصل إلى 34.75 دولارًا أمريكيًّا
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، تسليم يوليو، اليوم، بمقدار 10 سنتات، ما نسبته 0.3%، ليصل إلى 34.75 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، بمقدار 2 سنتًا، ليستقر عند 31.94 دولارًا أمريكيًّا.
النفط
أسعار النفط
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.3%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-20
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، تسليم يوليو، اليوم، بمقدار 10 سنتات، ما نسبته 0.3%، ليصل إلى 34.75 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، بمقدار 2 سنتًا، ليستقر عند 31.94 دولارًا أمريكيًّا.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
11:04 AM
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.3%
وصل إلى 34.75 دولارًا أمريكيًّا
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، تسليم يوليو، اليوم، بمقدار 10 سنتات، ما نسبته 0.3%، ليصل إلى 34.75 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، بمقدار 2 سنتًا، ليستقر عند 31.94 دولارًا أمريكيًّا.