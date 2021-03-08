الولايات المتحدة: قلقون من الهجمات على السعودية.. وتصعيدها يجسِّد عدم جدية مرتكبيها بشأن السلام

"البيت الأبيض": مستمرون في التعاون الوثيق مع المسؤولين بالمملكة لبحث سُبل دعمها في الدفاع عن أراضيها

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن القيام بتصعيد الهجمات ضد السعودية يجسِّد عدم جدية مرتكبيها بشأن السلام.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في المؤتمر الصحفي اليومي استمرار الإدارة الأمريكية في التعاون الوثيق مع المسؤولين في السعودية لبحث سبل دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هذه التهديدات.