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بالصور.. "طالبان" تعلن دخولها إلى القصر الرئاسي

أشارت إلى سيطرتها على الأوضاع في كابول

أعلنت حركة طالبان مساء اليوم الأحد دخولها القصر الرئاسي في العاصمة كابل في أعقاب مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد إلى طاجاكستان.

وذكرت "طالبان" عبر حسابها في "تويتر" أن "قوات وحدة بدري 313 العسكرية تتولى مسؤولية تأمين القصر الرئاسي بعد دخول قيادات الحركة إليه".

وأضافت بأن "الأوضاع الأمنية في مدينة كابول تحت السيطرة، وجرى القضاء على أعمال الشغب والفوضى".

ونشرت الحركة صورًا لعدد من عناصرها في محيط القصر الرئاسي.

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بالصور.. "طالبان" تعلن دخولها إلى القصر الرئاسي
سبق

أعلنت حركة طالبان مساء اليوم الأحد دخولها القصر الرئاسي في العاصمة كابل في أعقاب مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد إلى طاجاكستان.

وذكرت "طالبان" عبر حسابها في "تويتر" أن "قوات وحدة بدري 313 العسكرية تتولى مسؤولية تأمين القصر الرئاسي بعد دخول قيادات الحركة إليه".

وأضافت بأن "الأوضاع الأمنية في مدينة كابول تحت السيطرة، وجرى القضاء على أعمال الشغب والفوضى".

ونشرت الحركة صورًا لعدد من عناصرها في محيط القصر الرئاسي.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:37 PM

بالصور.. "طالبان" تعلن دخولها إلى القصر الرئاسي

أشارت إلى سيطرتها على الأوضاع في كابول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
11,232

أعلنت حركة طالبان مساء اليوم الأحد دخولها القصر الرئاسي في العاصمة كابل في أعقاب مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد إلى طاجاكستان.

وذكرت "طالبان" عبر حسابها في "تويتر" أن "قوات وحدة بدري 313 العسكرية تتولى مسؤولية تأمين القصر الرئاسي بعد دخول قيادات الحركة إليه".

وأضافت بأن "الأوضاع الأمنية في مدينة كابول تحت السيطرة، وجرى القضاء على أعمال الشغب والفوضى".

ونشرت الحركة صورًا لعدد من عناصرها في محيط القصر الرئاسي.

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