خالد الفيصل يقلّد نائب مدير شرطة مكة المكرمة رتبة "لواء"

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، الأربعاء، في الإمارة؛ نائب مدير شرطة المنطقة عواض بن إبراهيم السعدي الخديدي، رتبته الجديدة "لواء".



وهنّأ أمير مكة المكرمة اللواء "الخديدي"، سائلًا الله له التوفيق والسداد، فيما عبر نائب مدير شرطة مكة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكدًا أنها ستكون -بإذن الله- عونًا له لخدمة الدين والوطن والقيادة.