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دعوة العائلات إلى حضور "مهرجان العيد بالبديع" .. استعداد تام وفعاليات منوّعة

برامج مسرحية ومسابقات وسحوبات عبر مسرح متكامل .. متعة أسر وبهجة أطفال

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع الاستعدادات والتنظيمات كافة لإقامة مهرجان العيد الاجتماعي بالبديع الذي سيُقام ثالث أيام عيد الفطر المبارك وخصّصت برامجه للعائلات.

ويشتمل المهرجان على برامج مسرحية ومسابقات وسحوبات من خلال مسرح متكامل ومشاركات فرحة العيد، إضافة إلى إقامة مكان للأسر المنتجة وركن خاص بالرسومات للأطفال، كما يتم في المهرجان توزيع حلوى العيد للحضور، ويهدف المرجان إلى إظهار بهجة العيد وفرحة الأطفال واستمتاع الأسر بالعيد.

وتحدث رئيس مجلس إدارة اللجنة شنار الشكرة؛ لـ "سبق"، رافعا شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما اللا محدود للشأنين الاجتماعي والتنموي، داعياً الله أن يحفظهما ويديم علينا وعلى بلادنا الأفراح، كما ثمّن لمقام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في الوزير، جهودهم في دعم البرامج واللجان.

وأشاد "الشكرة"؛ بمركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج ممثلاً بمدير المركز معجب الكبرى؛ على متابعته وتعزيز برامج اللجنة، ودعا العائلات إلى حضور المهرجان والاستمتاع بفرحة العيد.

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دعوة العائلات إلى حضور "مهرجان العيد بالبديع" .. استعداد تام وفعاليات منوّعة
سبق

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع الاستعدادات والتنظيمات كافة لإقامة مهرجان العيد الاجتماعي بالبديع الذي سيُقام ثالث أيام عيد الفطر المبارك وخصّصت برامجه للعائلات.

ويشتمل المهرجان على برامج مسرحية ومسابقات وسحوبات من خلال مسرح متكامل ومشاركات فرحة العيد، إضافة إلى إقامة مكان للأسر المنتجة وركن خاص بالرسومات للأطفال، كما يتم في المهرجان توزيع حلوى العيد للحضور، ويهدف المرجان إلى إظهار بهجة العيد وفرحة الأطفال واستمتاع الأسر بالعيد.

وتحدث رئيس مجلس إدارة اللجنة شنار الشكرة؛ لـ "سبق"، رافعا شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما اللا محدود للشأنين الاجتماعي والتنموي، داعياً الله أن يحفظهما ويديم علينا وعلى بلادنا الأفراح، كما ثمّن لمقام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في الوزير، جهودهم في دعم البرامج واللجان.

وأشاد "الشكرة"؛ بمركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج ممثلاً بمدير المركز معجب الكبرى؛ على متابعته وتعزيز برامج اللجنة، ودعا العائلات إلى حضور المهرجان والاستمتاع بفرحة العيد.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
11:10 AM

دعوة العائلات إلى حضور "مهرجان العيد بالبديع" .. استعداد تام وفعاليات منوّعة

برامج مسرحية ومسابقات وسحوبات عبر مسرح متكامل .. متعة أسر وبهجة أطفال

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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2,694

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع الاستعدادات والتنظيمات كافة لإقامة مهرجان العيد الاجتماعي بالبديع الذي سيُقام ثالث أيام عيد الفطر المبارك وخصّصت برامجه للعائلات.

ويشتمل المهرجان على برامج مسرحية ومسابقات وسحوبات من خلال مسرح متكامل ومشاركات فرحة العيد، إضافة إلى إقامة مكان للأسر المنتجة وركن خاص بالرسومات للأطفال، كما يتم في المهرجان توزيع حلوى العيد للحضور، ويهدف المرجان إلى إظهار بهجة العيد وفرحة الأطفال واستمتاع الأسر بالعيد.

وتحدث رئيس مجلس إدارة اللجنة شنار الشكرة؛ لـ "سبق"، رافعا شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما اللا محدود للشأنين الاجتماعي والتنموي، داعياً الله أن يحفظهما ويديم علينا وعلى بلادنا الأفراح، كما ثمّن لمقام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في الوزير، جهودهم في دعم البرامج واللجان.

وأشاد "الشكرة"؛ بمركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج ممثلاً بمدير المركز معجب الكبرى؛ على متابعته وتعزيز برامج اللجنة، ودعا العائلات إلى حضور المهرجان والاستمتاع بفرحة العيد.

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