انطلاق مسابقة "جمال الخيل العربية" لفئة "سي" بسوق عكاظ الخميس المقبل

كأول بطولة تقام بإشراف من منظمة "الإيكاهو" العالمية

يُقيم مركز الملك عبدالعزيز لجمال الخيل العربية الخميس المقبل, بطولة سوق عكاظ لجمال الخيل العربية، خلال مشاركته في فعاليات سوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة، وذلك على مضمار السوق.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس بطولات جمال الخيل العربية بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تركي بن عبدالله الخلطي, أن البطولة التي تستمر ثلاثة أيام تشتمل 19 شوطاً يشارك فيها 148 جياداً تابعة لملاك سعوديين لترسيخ تنافسهم في هذه الرياضة العربية الأصيلة, مؤكداً حرص المركز على حضور وإبراز الخيل العربية الأصيلة في سوق عكاظ ولأول مرة بوصفها جزءاً مهماً في هذا التاريخ العربي الإسلامي العريق.

وبين أن المسابقة تُعنى بفئة "سي" من الخيل وهي تمثل المبتدئة كأول بطولة تُقام وبتصنيف من المنظمة المشرفة على بطولة جمال الخيل العربية في العالم "الإيكاهو", مشيراً إلى أنها تُعد السابعة في الموسم وتبقى خمس بطولات غير المشاركة في سوق عكاظ، والتحكيم يتم عن طريق محكّمين من عِدة دول أوروبية, مفيداً أن مجريات السباق تتم عبر المتأهل الأول والثالث من كل شوط إلى اليوم الختامي لحصد بطولة الفئة من الأمهار والمهرات أو فئة الأفراس أو الفحول، وأن السباق يبدأ في تمام الساعة الـ5 حتى الـ8 مساءً.

يُذكر أن قواعد التحكيم المعروفة ضمن خمسة معايير أساسية، الأول الرأس والعنق، والثاني الظهر، والثالث الأرجل، والرابع الحركة، والخامس نوع الخيل، ويُضاف إليها بعض الملاحظات منها جمال الهيكل الجسدي الذي يميل إلى الشكل المربع تقريباً، متناسق ومتوازن بشكل طبيعي، ظهر قوي ومستو، الرقبة مقوسة وطويلة بشكل انسيابي، خانوق مستو نسبياً، آذان صغيرة ورقيقة الأطراف ومتقاربة وقائمة، عيون سوداء دائرية واسعة براقة تنمّ عن ذكاء وانتباه ولطف وصفاء، جبهة عريضة محدبة تنحدر إلى طرف دقيق للأنف بشكل مقعر عند الخطم، منخران واسعان وتتجلى جمالية الفتحتين، حيث يبدأ الفرس في نفخهما بعد بذل مجهود جسدي.