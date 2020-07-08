النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واشنطن: تمديد حظر الأسلحة على إيران يمنع مزيدًا من الصراعات بالمنطقة

"بومبيو" لفت إلى أن طهران لن تستخدمها لأغراض سلمية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال "بومبيو" في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية: "لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن: تمديد حظر الأسلحة على إيران يمنع مزيدًا من الصراعات بالمنطقة
سبق

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال "بومبيو" في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية: "لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
07:28 PM

واشنطن: تمديد حظر الأسلحة على إيران يمنع مزيدًا من الصراعات بالمنطقة

"بومبيو" لفت إلى أن طهران لن تستخدمها لأغراض سلمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,708

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال "بومبيو" في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية: "لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,915
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,668
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,897

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة