"قوميز": اشتقت للسعودية وللهلال وللقهوة.. علينا أن نعود الآن

قال إن الأسد يفتقد أجواء الرياض

قال مهاجم الهلال الفرنسي " قوميز" إنه في كامل جاهزيته للعودة إلى السعودية، وتحديداً الرياض، وذلك لبدء التدريبات الجماعية مع الفريق ومن ثم استئناف ما تبقى من مباريات في الدوري.

وكتب "قوميز " في حسابه الشخصي على "تويتر" :" أعتقد آن الأوان للعودة للرياض، بعد شهرين في فرنسا"، وأضاف :" الأسد يفتقد جو الرياض، عليّ العودة للرياض الآن، افتقدت السعودية، والهلال والقهوة ".

يذكر أن "قوميز " يملك في رصيده التهديفي ( 14 هدفاً ) ولازال منافساً لمهاجم النصر " المغربي " عبدالرزاق حمدالله ( 18هدفاً ) على لقب هداف الدوري، حيث من المتوقع أن يحظى "ديربي العاصمة" الذي سيجمع الهلال ( المتصدر ) بنظيره النصر ( الوصيف ) في أغسطس المقبل، بالندية والإثارة حافلاً بالأهداف.