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أمين جازان يتفقد معالجة التشوهات البصرية بمركزي القفل والسهي بمحافظة صامطة

اطلع على الخطط ونسب الإنجاز المتحققة والمستهدفات المطلوب تحقيقها

تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ومعه وكلاء الأمين اليوم ميدانياً بلديات مركزي القفل والسهي التابعة لمحافظة صامطة.

وجرى خلال الجولة الميدانية تفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بمركزي القفل والسهي مثل حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والنظافة العامة ومخلفات البناء والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات.

كما ناقش "بن سعيدان" مع أعضاء غرف العمليات وقادة مسارات معالجة وإصلاح الأساسيات الخمسة وتم الاطلاع على خطط بلديتي القفل والسهي ونسب الإنجاز المتحققة في أعمال معالجة التشوهات البصرية والمستهدفات المطلوب إنجازها خلال الأيام القادمة.

وأكد "بن سعيدان" أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق "صور وأرسل" لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، أو بالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).


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أمين جازان يتفقد معالجة التشوهات البصرية بمركزي القفل والسهي بمحافظة صامطة
سبق

تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ومعه وكلاء الأمين اليوم ميدانياً بلديات مركزي القفل والسهي التابعة لمحافظة صامطة.

وجرى خلال الجولة الميدانية تفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بمركزي القفل والسهي مثل حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والنظافة العامة ومخلفات البناء والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات.

كما ناقش "بن سعيدان" مع أعضاء غرف العمليات وقادة مسارات معالجة وإصلاح الأساسيات الخمسة وتم الاطلاع على خطط بلديتي القفل والسهي ونسب الإنجاز المتحققة في أعمال معالجة التشوهات البصرية والمستهدفات المطلوب إنجازها خلال الأيام القادمة.

وأكد "بن سعيدان" أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق "صور وأرسل" لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، أو بالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).


07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
11:26 PM

أمين جازان يتفقد معالجة التشوهات البصرية بمركزي القفل والسهي بمحافظة صامطة

اطلع على الخطط ونسب الإنجاز المتحققة والمستهدفات المطلوب تحقيقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ومعه وكلاء الأمين اليوم ميدانياً بلديات مركزي القفل والسهي التابعة لمحافظة صامطة.

وجرى خلال الجولة الميدانية تفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بمركزي القفل والسهي مثل حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والنظافة العامة ومخلفات البناء والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات.

كما ناقش "بن سعيدان" مع أعضاء غرف العمليات وقادة مسارات معالجة وإصلاح الأساسيات الخمسة وتم الاطلاع على خطط بلديتي القفل والسهي ونسب الإنجاز المتحققة في أعمال معالجة التشوهات البصرية والمستهدفات المطلوب إنجازها خلال الأيام القادمة.

وأكد "بن سعيدان" أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق "صور وأرسل" لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، أو بالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).


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