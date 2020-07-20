المدير العام للجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة

شدَّد على تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على المخالفين

تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

وشملت الجولة التفقدية مركزَيْ (الكر والبهيتة)، واطلع على آلية سير العمل بهما، ومدى جاهزيتهما في إنجاز المعاملات وتنفيذ الإجراءات.

وأوضح اللواء اليحيى أن قوة اللجان الإدارية الموسمية للجوازات تعمل خلال مهمة موسم الحج على مدار الساعة بمراكز مداخل مكة المكرمة، وتتم متابعتها باستمرار لضمان السرعة في التنفيذ، والدقة في الأداء؛ وذلك لتسيير الأعمال، وإصدار العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.

وشدَّد على المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، وأنه سوف يتم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على المخالفين.