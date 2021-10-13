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اختفاء مسنّ من منزل أسرته جنوب الرياض.. ومناشدات للبحث عنه

يرتدي ثوبًا أبيض ويعاني من ضعف النظر وعدم القدرة على المشي

ناشدت إحدى الأسر جنوب العاصمة الرياض مساعدتها في البحث عن مسنّ يبلغ من العمر 63 عاماً، خرج من المنزل، واختفى عن الأنظار قبل نحو ثلاثة أيام.

وخرج المسن عايض غازي النخيش من منزل أسرته بحي الفواز جنوب الرياض، وفق ما ذكر أحد أقاربه لـ"سبق" يوم الأحد الماضي، حيث اختفت أخباره.

وأضاف أنه تم البحث عن المفقود طويلاً في الحي والأحياء المجاورة والمستشفيات، ولكن دون جدوى؛ مما دفعهم لتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

وأردف أن المفقود ترك جواله بالمنزل قبل الخروج، وكان يرتدي ثوبًا أبيض عند خروج، مشيرًا إلى أنه يعاني من ضعف النظر وعدم القدرة على المشي.

وناشد كل من يعثر عليه أو يشاهده؛ التواصل من خلال الأرقام المدونة في الصورة أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختفاء مسنّ من منزل أسرته جنوب الرياض.. ومناشدات للبحث عنه
سبق

ناشدت إحدى الأسر جنوب العاصمة الرياض مساعدتها في البحث عن مسنّ يبلغ من العمر 63 عاماً، خرج من المنزل، واختفى عن الأنظار قبل نحو ثلاثة أيام.

وخرج المسن عايض غازي النخيش من منزل أسرته بحي الفواز جنوب الرياض، وفق ما ذكر أحد أقاربه لـ"سبق" يوم الأحد الماضي، حيث اختفت أخباره.

وأضاف أنه تم البحث عن المفقود طويلاً في الحي والأحياء المجاورة والمستشفيات، ولكن دون جدوى؛ مما دفعهم لتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

وأردف أن المفقود ترك جواله بالمنزل قبل الخروج، وكان يرتدي ثوبًا أبيض عند خروج، مشيرًا إلى أنه يعاني من ضعف النظر وعدم القدرة على المشي.

وناشد كل من يعثر عليه أو يشاهده؛ التواصل من خلال الأرقام المدونة في الصورة أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
03:28 PM

اختفاء مسنّ من منزل أسرته جنوب الرياض.. ومناشدات للبحث عنه

يرتدي ثوبًا أبيض ويعاني من ضعف النظر وعدم القدرة على المشي

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قاسم الخبراني - الرياض
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2,585

ناشدت إحدى الأسر جنوب العاصمة الرياض مساعدتها في البحث عن مسنّ يبلغ من العمر 63 عاماً، خرج من المنزل، واختفى عن الأنظار قبل نحو ثلاثة أيام.

وخرج المسن عايض غازي النخيش من منزل أسرته بحي الفواز جنوب الرياض، وفق ما ذكر أحد أقاربه لـ"سبق" يوم الأحد الماضي، حيث اختفت أخباره.

وأضاف أنه تم البحث عن المفقود طويلاً في الحي والأحياء المجاورة والمستشفيات، ولكن دون جدوى؛ مما دفعهم لتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

وأردف أن المفقود ترك جواله بالمنزل قبل الخروج، وكان يرتدي ثوبًا أبيض عند خروج، مشيرًا إلى أنه يعاني من ضعف النظر وعدم القدرة على المشي.

وناشد كل من يعثر عليه أو يشاهده؛ التواصل من خلال الأرقام المدونة في الصورة أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

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