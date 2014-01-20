"العدل" توقع اتفاقية مع "علم" لتقديم حلول تقنية

لصالح المستفيدين من خدمات مركز التدريب العدلي

وقعت وزارة العدل، من خلال مركز التدريب العدلي، اتفاقية شراكة إطارية لبناء وتقديم حلول تقنية وبرامج تدريبية للمستفيدين من خدمات المركز، بهدف تطوير الخدمات التدريبية التي يقدمها وتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها.

وذكرت الوزارة أنّ الاتفاقية تضمنت توقيع أول وثيقة اعتماد لبناء وتقديم حلول لبرنامج تأهيل وتدريب الموثّقين.

ووقع الاتفاقية عن وزارة العدل مساعد مدير مركز التدريب العدلي الدكتور سعيد بن عبدالرحمن العمودي، وعن شركة "عِلم" نائب الرئيس لقطاعات الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري.

يذكر أن مركز التدريب العدلي وقّع خلال العام الماضي اتفاقيةً مماثلة نتج عنها برنامج إعداد المحامين والمحاميات, الذي يؤهل المتدربين في المركز للحصول على رخصة المحاماة، وهو يضم عدداً من الجامعات للتعاون في تقديمه للمتدربين الذين يبلغ عددهم حالياً 1352 متدربًا ومتدربة.

ويحرص مركز التدريب العدلي على تقديم برامج تدريبية بأسلوب متطور وحديث تلبية لاحتياجات المستفيدين من خدماته من خلال الشراكة مع شركة "علم" التي ستوفر الحلول التقنية والتشغيلية المناسبة للخدمات التدريبية.