النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب يواصل تقديم خدماته الطبية

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب في مرحلته الرابعة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز من يناير 2020م حتى أبريل 2020م بتقديم 4.318 خدمة وزعت على 1.724 مستفيداً، فيما جرى تركيب 119 طرفاً صناعياً استفاد منها 119 فرداً، وبلغ عدد خدمة الأطراف التجميلية التقويمية المقدمة 44 خدمة استفاد منها 28 شخصاً، وتنفيذ 181 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية وزعت على 178 فرداً.

وجرى تقديم 266 حالة تدريب على الأطراف الصناعية بلغ عدد المستفيدين منها 157 فرداً، فيما جرى تنفيذ 350 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 298 فرداً، وتقديم 3.358 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 944 شخصاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب يواصل تقديم خدماته الطبية
سبق

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب في مرحلته الرابعة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز من يناير 2020م حتى أبريل 2020م بتقديم 4.318 خدمة وزعت على 1.724 مستفيداً، فيما جرى تركيب 119 طرفاً صناعياً استفاد منها 119 فرداً، وبلغ عدد خدمة الأطراف التجميلية التقويمية المقدمة 44 خدمة استفاد منها 28 شخصاً، وتنفيذ 181 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية وزعت على 178 فرداً.

وجرى تقديم 266 حالة تدريب على الأطراف الصناعية بلغ عدد المستفيدين منها 157 فرداً، فيما جرى تنفيذ 350 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 298 فرداً، وتقديم 3.358 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 944 شخصاً.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
05:04 PM

مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب يواصل تقديم خدماته الطبية

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
194

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب في مرحلته الرابعة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز من يناير 2020م حتى أبريل 2020م بتقديم 4.318 خدمة وزعت على 1.724 مستفيداً، فيما جرى تركيب 119 طرفاً صناعياً استفاد منها 119 فرداً، وبلغ عدد خدمة الأطراف التجميلية التقويمية المقدمة 44 خدمة استفاد منها 28 شخصاً، وتنفيذ 181 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية وزعت على 178 فرداً.

وجرى تقديم 266 حالة تدريب على الأطراف الصناعية بلغ عدد المستفيدين منها 157 فرداً، فيما جرى تنفيذ 350 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 298 فرداً، وتقديم 3.358 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 944 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,802
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,834
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,613

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة