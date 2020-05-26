مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب يواصل تقديم خدماته الطبية

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب في مرحلته الرابعة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز من يناير 2020م حتى أبريل 2020م بتقديم 4.318 خدمة وزعت على 1.724 مستفيداً، فيما جرى تركيب 119 طرفاً صناعياً استفاد منها 119 فرداً، وبلغ عدد خدمة الأطراف التجميلية التقويمية المقدمة 44 خدمة استفاد منها 28 شخصاً، وتنفيذ 181 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية وزعت على 178 فرداً.

وجرى تقديم 266 حالة تدريب على الأطراف الصناعية بلغ عدد المستفيدين منها 157 فرداً، فيما جرى تنفيذ 350 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 298 فرداً، وتقديم 3.358 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 944 شخصاً.