"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة

أعلنت تعافي 49 حالة وتسجيل 85 حالة مؤكدة

قالت وزارة الصحة: إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الإنتشار .

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 85 حالة مؤكدة، وتعافي 49 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2382 حالة؛ منها 405 حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546336 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535309 حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8645 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.