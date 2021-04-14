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‫الحسّ الأمني أثناء منع التجوّل يُطيح بمواطن حاول تهريب كمية حشيش للرياض‬

‫كان قادمًا من نجران وأخفاها بداخل "عجلة السبير".. وتم تسليمه لجهة الاختصاص‬

علمت "سبق" أن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الزهر التابع لمحافظة وادي الدواسر، تمكَّنوا من ضبط مواطن ثلاثيني حاول تهريب كمية من مادة الحشيش المخدّر بطريقة احترافية.‬

‫وفي التفاصيل: أوضح مصدر أمني أن مركبة حديثة كانت قادمة من نجران باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في مركز الزهر؛ بهدف التأكُّد من معلوماتها، وكذلك التأكّد من وجود تصريح تنقُّل من منطقة إلى منطقة، والذي تزامن مع بدء منع التجوّل اليوم، فلوحظ ظهور علامات ارتباك على السائق؛ ما دعا رجال الأمن لاتخاذ قرار بتفتيشه وتفتيش المركبة.‬

وأكّد المصدر أنه بعد ساعات في التفتيش الدقيق عُثر على أكثر من 15 بلاطة من مادة الحشيش المخدّر، والتي تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل عجلة السيارة السبير "الاستبنه"، وتم التحفُّظ على الشخص والمركبة، وأُعدّ محضر بالواقعة ومن ثم تحويله بالمضبوطات للجهات المختصّة لإكمال الإجراءات النظامية.‬

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫الحسّ الأمني أثناء منع التجوّل يُطيح بمواطن حاول تهريب كمية حشيش للرياض‬
سبق

علمت "سبق" أن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الزهر التابع لمحافظة وادي الدواسر، تمكَّنوا من ضبط مواطن ثلاثيني حاول تهريب كمية من مادة الحشيش المخدّر بطريقة احترافية.‬

‫وفي التفاصيل: أوضح مصدر أمني أن مركبة حديثة كانت قادمة من نجران باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في مركز الزهر؛ بهدف التأكُّد من معلوماتها، وكذلك التأكّد من وجود تصريح تنقُّل من منطقة إلى منطقة، والذي تزامن مع بدء منع التجوّل اليوم، فلوحظ ظهور علامات ارتباك على السائق؛ ما دعا رجال الأمن لاتخاذ قرار بتفتيشه وتفتيش المركبة.‬

وأكّد المصدر أنه بعد ساعات في التفتيش الدقيق عُثر على أكثر من 15 بلاطة من مادة الحشيش المخدّر، والتي تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل عجلة السيارة السبير "الاستبنه"، وتم التحفُّظ على الشخص والمركبة، وأُعدّ محضر بالواقعة ومن ثم تحويله بالمضبوطات للجهات المختصّة لإكمال الإجراءات النظامية.‬

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
07:56 PM

‫الحسّ الأمني أثناء منع التجوّل يُطيح بمواطن حاول تهريب كمية حشيش للرياض‬

‫كان قادمًا من نجران وأخفاها بداخل "عجلة السبير".. وتم تسليمه لجهة الاختصاص‬

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
8
9,365

علمت "سبق" أن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الزهر التابع لمحافظة وادي الدواسر، تمكَّنوا من ضبط مواطن ثلاثيني حاول تهريب كمية من مادة الحشيش المخدّر بطريقة احترافية.‬

‫وفي التفاصيل: أوضح مصدر أمني أن مركبة حديثة كانت قادمة من نجران باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في مركز الزهر؛ بهدف التأكُّد من معلوماتها، وكذلك التأكّد من وجود تصريح تنقُّل من منطقة إلى منطقة، والذي تزامن مع بدء منع التجوّل اليوم، فلوحظ ظهور علامات ارتباك على السائق؛ ما دعا رجال الأمن لاتخاذ قرار بتفتيشه وتفتيش المركبة.‬

وأكّد المصدر أنه بعد ساعات في التفتيش الدقيق عُثر على أكثر من 15 بلاطة من مادة الحشيش المخدّر، والتي تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل عجلة السيارة السبير "الاستبنه"، وتم التحفُّظ على الشخص والمركبة، وأُعدّ محضر بالواقعة ومن ثم تحويله بالمضبوطات للجهات المختصّة لإكمال الإجراءات النظامية.‬

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