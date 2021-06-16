النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفوزان" مستشارًا في القنصلية العامة في نيويورك

أصدر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية الأمير فيصل بن منصور آل سعود قرارًا بتعيين عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة مستشار بإدارة التأشيرات في القنصلية العامة في نيويورك.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الفوزان" مستشارًا في القنصلية العامة في نيويورك
سبق

أصدر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية الأمير فيصل بن منصور آل سعود قرارًا بتعيين عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة مستشار بإدارة التأشيرات في القنصلية العامة في نيويورك.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
10:34 PM

"الفوزان" مستشارًا في القنصلية العامة في نيويورك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
484

أصدر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية الأمير فيصل بن منصور آل سعود قرارًا بتعيين عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة مستشار بإدارة التأشيرات في القنصلية العامة في نيويورك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,114
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة