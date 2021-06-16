أصدر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية الأمير فيصل بن منصور آل سعود قرارًا بتعيين عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة مستشار بإدارة التأشيرات في القنصلية العامة في نيويورك.
"الفوزان" مستشارًا في القنصلية العامة في نيويورك
أصدر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية الأمير فيصل بن منصور آل سعود قرارًا بتعيين عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة مستشار بإدارة التأشيرات في القنصلية العامة في نيويورك.
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"الفوزان" مستشارًا في القنصلية العامة في نيويوركصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-16
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
10:34 PM
"الفوزان" مستشارًا في القنصلية العامة في نيويورك
أصدر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية الأمير فيصل بن منصور آل سعود قرارًا بتعيين عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة مستشار بإدارة التأشيرات في القنصلية العامة في نيويورك.
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