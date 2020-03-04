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مكة.. إغلاق 15 منشأة مخالفة ومُصادرة 885 كجم مواد غذائية غير صالحة

كشفت عن تلوث 33 عاملًا بنسبة تُقارب 40% بعد جمع عينات عشوائية للأيدي

أعلقت أمانة العاصمة المقدسة، 15 منشأة غذائية مخالفة، وصادرت 885 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية مكثفة لها.

وقامت الحملة التي تقوم بها لجنة مُشكّلة من الإدارة العامة لصحة البيئة، والإدارة العامة لشؤون البلديات، والإدارة العامة للنظافة، وإدارة المسالخ، في عدد من المواقع ضِمن نطاق بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، بجمع عيّنات مسحية عشوائية من أيدي العاملين؛ للتأكد من عدم وجود ميكروبات وسلامة الأيدي من الجروح أو البثور.

وأسفرت الحملة -وفق حساب الأمانة الرسمي بـ"تويتر"- والتي نظّمتها الأمانة خلال الأيام الثلاثة الماضية، عن الكشف على 86 عاملًا؛ حيث تَبَيّن تلوّث 33 منهم بنسبة تقارب 40%، وركزت الحملة على النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها.

تأتي هذه الحملة حرصًا من الأمانة على تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك، وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

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مكة.. إغلاق 15 منشأة مخالفة ومُصادرة 885 كجم مواد غذائية غير صالحة
سبق

أعلقت أمانة العاصمة المقدسة، 15 منشأة غذائية مخالفة، وصادرت 885 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية مكثفة لها.

وقامت الحملة التي تقوم بها لجنة مُشكّلة من الإدارة العامة لصحة البيئة، والإدارة العامة لشؤون البلديات، والإدارة العامة للنظافة، وإدارة المسالخ، في عدد من المواقع ضِمن نطاق بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، بجمع عيّنات مسحية عشوائية من أيدي العاملين؛ للتأكد من عدم وجود ميكروبات وسلامة الأيدي من الجروح أو البثور.

وأسفرت الحملة -وفق حساب الأمانة الرسمي بـ"تويتر"- والتي نظّمتها الأمانة خلال الأيام الثلاثة الماضية، عن الكشف على 86 عاملًا؛ حيث تَبَيّن تلوّث 33 منهم بنسبة تقارب 40%، وركزت الحملة على النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها.

تأتي هذه الحملة حرصًا من الأمانة على تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك، وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
11:15 AM

مكة.. إغلاق 15 منشأة مخالفة ومُصادرة 885 كجم مواد غذائية غير صالحة

كشفت عن تلوث 33 عاملًا بنسبة تُقارب 40% بعد جمع عينات عشوائية للأيدي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلقت أمانة العاصمة المقدسة، 15 منشأة غذائية مخالفة، وصادرت 885 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية مكثفة لها.

وقامت الحملة التي تقوم بها لجنة مُشكّلة من الإدارة العامة لصحة البيئة، والإدارة العامة لشؤون البلديات، والإدارة العامة للنظافة، وإدارة المسالخ، في عدد من المواقع ضِمن نطاق بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، بجمع عيّنات مسحية عشوائية من أيدي العاملين؛ للتأكد من عدم وجود ميكروبات وسلامة الأيدي من الجروح أو البثور.

وأسفرت الحملة -وفق حساب الأمانة الرسمي بـ"تويتر"- والتي نظّمتها الأمانة خلال الأيام الثلاثة الماضية، عن الكشف على 86 عاملًا؛ حيث تَبَيّن تلوّث 33 منهم بنسبة تقارب 40%، وركزت الحملة على النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها.

تأتي هذه الحملة حرصًا من الأمانة على تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك، وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء.

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