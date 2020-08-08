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مسابقة عائلية تعود بـ"داود الشريان" إلى "MBC"

بعد فترة انقطاع عن العمل التلفزيوني

عاد المذيع داود الشريان ببرنامج مسابقات جديد على شاشة mbc اسمه "تحدي العائلات"، بعد انقطاع عن الظهور التلفزيوني، ونشرت القناة برومو دعائيًا عن المسابقة يظهر فيه "الشريان" وهو يشجع الجمهور على التسجيل في المسابقة.

وقالت القناة إن فكرة المسابقة عبارة عن منافسة بين عائلتين تتكون كل منها من 4 إلى 5 أفراد، وتتواجه العائلتان من خلال الإجابة على أسئلة عدة تتعلق بالحياة اليومية، العملية والاجتماعية.

وقد تكون الأسئلة سهلة، لكن للحصول على نقاط الإجابات عليها أن تتطابق مع نتيجة استطلاعات للرأي العام تم إعدادها خصيصاً للبرنامج، حيث سبق أن طرحها فريق مختص على 100 شخص.

والعائلة التى تجمع أكبر عدد نقاط تفوز، وليس هناك عمرًا محددًا للاشتراك، ويجب وجود فرد واحد على الأقل من العائلة فوق 18 سنة، وعلى أفراد العائلة أن يكونوا متقاربين، وعلى معرفة جيدة ببعض، ولا يوجد عدد محدد للأفراد الذين يمكنهم المشاركة، لكن سيتم اختيار أفضل المتقدمين من العائلة.

داود الشريان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسابقة عائلية تعود بـ"داود الشريان" إلى "MBC"
سبق

عاد المذيع داود الشريان ببرنامج مسابقات جديد على شاشة mbc اسمه "تحدي العائلات"، بعد انقطاع عن الظهور التلفزيوني، ونشرت القناة برومو دعائيًا عن المسابقة يظهر فيه "الشريان" وهو يشجع الجمهور على التسجيل في المسابقة.

وقالت القناة إن فكرة المسابقة عبارة عن منافسة بين عائلتين تتكون كل منها من 4 إلى 5 أفراد، وتتواجه العائلتان من خلال الإجابة على أسئلة عدة تتعلق بالحياة اليومية، العملية والاجتماعية.

وقد تكون الأسئلة سهلة، لكن للحصول على نقاط الإجابات عليها أن تتطابق مع نتيجة استطلاعات للرأي العام تم إعدادها خصيصاً للبرنامج، حيث سبق أن طرحها فريق مختص على 100 شخص.

والعائلة التى تجمع أكبر عدد نقاط تفوز، وليس هناك عمرًا محددًا للاشتراك، ويجب وجود فرد واحد على الأقل من العائلة فوق 18 سنة، وعلى أفراد العائلة أن يكونوا متقاربين، وعلى معرفة جيدة ببعض، ولا يوجد عدد محدد للأفراد الذين يمكنهم المشاركة، لكن سيتم اختيار أفضل المتقدمين من العائلة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
09:14 PM

مسابقة عائلية تعود بـ"داود الشريان" إلى "MBC"

بعد فترة انقطاع عن العمل التلفزيوني

A A A
بدر العتيبي - الرياض
3
1,158

عاد المذيع داود الشريان ببرنامج مسابقات جديد على شاشة mbc اسمه "تحدي العائلات"، بعد انقطاع عن الظهور التلفزيوني، ونشرت القناة برومو دعائيًا عن المسابقة يظهر فيه "الشريان" وهو يشجع الجمهور على التسجيل في المسابقة.

وقالت القناة إن فكرة المسابقة عبارة عن منافسة بين عائلتين تتكون كل منها من 4 إلى 5 أفراد، وتتواجه العائلتان من خلال الإجابة على أسئلة عدة تتعلق بالحياة اليومية، العملية والاجتماعية.

وقد تكون الأسئلة سهلة، لكن للحصول على نقاط الإجابات عليها أن تتطابق مع نتيجة استطلاعات للرأي العام تم إعدادها خصيصاً للبرنامج، حيث سبق أن طرحها فريق مختص على 100 شخص.

والعائلة التى تجمع أكبر عدد نقاط تفوز، وليس هناك عمرًا محددًا للاشتراك، ويجب وجود فرد واحد على الأقل من العائلة فوق 18 سنة، وعلى أفراد العائلة أن يكونوا متقاربين، وعلى معرفة جيدة ببعض، ولا يوجد عدد محدد للأفراد الذين يمكنهم المشاركة، لكن سيتم اختيار أفضل المتقدمين من العائلة.

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