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المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتشمل خمس محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساءً
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
10:37 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتشمل خمس محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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