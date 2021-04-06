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الإمارات.. بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية

وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة والأمن والجودة

أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، عن البدء في التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وتقع محطة براكة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.

وتأتي هذه المحطة ضمن مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيها.

وتعتبر محطة براكة حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات.. بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية
سبق

أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، عن البدء في التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وتقع محطة براكة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.

وتأتي هذه المحطة ضمن مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيها.

وتعتبر محطة براكة حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
01:23 PM

الإمارات.. بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية

وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة والأمن والجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، عن البدء في التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وتقع محطة براكة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.

وتأتي هذه المحطة ضمن مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيها.

وتعتبر محطة براكة حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

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