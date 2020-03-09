برعاية خادم الحرمين.. شاهد جائزة الأميرة صيتة للتميُّز تكرِّم الفائزين في دورتها السابعة

"الراجحي": زيادة أعداد المتطوعين في السعودية ليصل إلى 300 ألف متطوع عام 2020

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، كرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء الجائزة، المهندس أحمد الراجحي، أمس الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها السابعة للعام 2019 أفرادًا وجهات لفروعها الأربعة، بحضور عدد كبير من الأمراء، والدبلوماسيين، والمهتمين بالعمل الاجتماعي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن العمل الاجتماعي رافد أساسي من روافد التنمية، وأصبح علامة فارقة في رقي الشعوب؛ لذا فقد حظي بإهتمام خاص من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-. وما جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي إلا مثال لهذا الدعم الذي يهدف لترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي، والارتقاء به، وتكريم رواده عبر جائزة متخصصة باسم إحدى رائدات العمل الاجتماعي صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله-.

وأضاف: جائزة الأميرة صيتة ومثيلاتها مما تقدِّم خدمات اجتماعية مميزة لهذا الوطن الغالي إنما هي تعمل يدًا بيد لتحقيق أهداف منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية لتطوير وتحفيز رواد العمل الاجتماعي عبر مسارات متنوعة تماشيًا مع تطبيق الوزارة برنامج التحول الوطني من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتابع: إيمانًا من الوزارة بأهمية العمل الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من منظومة العمل الاجتماعي فقد سعت الوزارة -وما زالت تسعى- إلى تبني كل المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وأكد أن العمل الوطني يشكل ركيزة أساسية للعمل الاجتماعي، ويحظى بدعم الدولة، وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله-.

مشيرًا إلى أن الوزارة أنشأت المنصة الوطنية للتطوع، وماضية قُدمًا في تأسيس وتفعيل أقسام إدارة التطوع في القطاع غير الربحي عبر "مأسسة العمل التطوعي"؛ وذلك من أجل زيادة الوعي بأهمية الأعمال التطوعية؛ ومن ثم زيادة أعداد المتطوعين في السعودية؛ لتصل إلى 300 ألف متطوع لعام 2020، ومليون متطوع بحلول 2030، الذين ببدورهم سيسهمون في زيادة القيمة الاقتصادية للتطوع، وترسيخ قيمة التطوع.

وألقى الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث كلمة، أوضح فيها أن الحديث عن إنجازات الوطن وإسهامات أصحاب القلوب الكبيرة والأيادي البيضاء في خدمة المجتمع هو حديث ماتع، وذو شجون، حديث يقود إلى الفخر والاعتزاز بهويتنا، وحديث يقود إلى الشعور بالأمن والأمان.

وأكد أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لم تعد تقتصر على منح الجوائز، بل أصبحت تهتم بالمبادرات النوعية ذات الأثر المستدام على المجتمع، كما أصبحت تهتم بالمؤتمرات والندوات واللقاءات والمشاركات الاجتماعية، والحرص على التعاون مع العديد من الجهات داخليًّا وخارجيًّا، وتوقيع اتفاقيات معها، تخدم في المحصلة النهائية خدمة العمل الاجتماعي، وترسيخ مبادئه، وتطوير أدواته على اعتبار أن تلك الجهات لها بصمات إيجابية ملموسة ومقدرة على الوطن. مشيرًا إلى أن الجائزة تأتي هذا العام في دورتها السابعة تحت عنوان "نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي"؛ لتؤكد حرص الجائزة وإصرارها المتواصل على التماشي مع مستهدفات الدولة، وتجويد العمل الاجتماعي، وتطويره من خلال منظومة حوكمة شفافة ونزيهة ومستدامة، ووفق أعلى المعايير.

وتابع المغلوث: تقدَّم لهذا العام 570 عملاً مرشحًا، توزعوا على فروعها الأربعة، انتقل منهم لمرحلة التدقيق (161 عملاً)، وبعد فرزهم من قِبل لجنة التقييم العلمي وصل منهم (22 عملاً مرشحًا)، وبعد التحكيم النهائي والزيارات الميدانية للجان التحكيم في مواقع عمل المرشحين، والاطلاع على أعمالهم عن كثب وتقييمها، استقر الترشيح على (6) مرشحين أفرادًا وجهات، هم مَن تم اعتمادهم من مجلس الأمناء.