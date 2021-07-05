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"مدن" تتسلم مدينة صناعية جديدة بمكة على مساحة 45 مليون م2

إضافة جديدة لاستراتيجية تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي

بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الواقعة في حي "العكيشية" على مساحة 45.395.440 م2.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم: المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة "العكيشية" تعد إضافة جديدة لاستراتيجية "مدن" نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتحقيق المبادرات الموكلة لـ"مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأضاف: المدينة الصناعية الجديدة جاءت لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل "مدن" على تهيئة البيئة المُثلى لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى مدنها الصناعية، مع إتاحة الفرص لتنمية هذه الاستثمارات وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن لشركائها.

وأردف "العبدالكريم": المدينة تتميز بموقعها المباشر على الطريق الدائري الخامس ومفترق طرق مكة المكرمة - الطائف - جدة، وقربها من مدينة السيارات وحد الحرم المكي على مسافة 10 كم، و 20 كم إلى وسط المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين إلى 25 كم فقط، و88 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و70 كم إلى ميناء جدة الإسلامي.

وتابع: بانتهاء إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة؛ تكون "مدن" قد أضافت مدينتين صناعيتين جديدتين إلى منظومتها الصناعية، وذلك بعد تدشين المدينة الصناعية بالطائف خلال العام الماضي 2020م على مساحة إجمالية 11 مليون م² التي تم البدء في تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 1.2 مليون م².

وقال "العبدالكريم": في عام 1985م تم تأسيس المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة على مساحة 730 ألف م² وهي مطورة بالكامل وتضم 74 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تشمل العديد من الصناعات المتنوعة أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، صناعة مواد البناء والخزف والزجاج، المنسوجات، الأثاث، المعدات الكهربائية، المواد الكيميائية ومنتجاتها، الخشب ومنتجاته والفلين، منتجات المطاط والبلاستيك، صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة الآلات والمعدات، منتجات المعادن، وصناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها.

وأضاف: المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة تمتاز بقربها من محطة قطار الحرمين على مسافة 12 كم، و84 كم إلى ميناء جدة الإسلامي، في حين تصل المسافة بينها وبين مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى 100كم.

وأشار إلى أن "مدن" وبالتكامل مع الجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص تعمل على تأسيس مجمتع صناعي متكامل يلبي متطلبات التنمية المستدامة اللازمة لتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توفير المنتجات والخدمات التي من شأنها تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين لبدء أنشطتهم الإنتاجية خلال أقصر دورة زمنية متاحة.

يُذكر أن المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" تضم أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، منها أكثر من 780 مصنعاً جاهزاً لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد ارتفع إجمالي العقود إلى 6.587 عقداً صناعياً واستثمارياً صعوداً من 6300 عقد بنهاية العام 2019م، وتشرف "مدن" على المجمعات والمدن الصناعية التي يطورها القطاع الخاص في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدن" تتسلم مدينة صناعية جديدة بمكة على مساحة 45 مليون م2
سبق

بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الواقعة في حي "العكيشية" على مساحة 45.395.440 م2.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم: المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة "العكيشية" تعد إضافة جديدة لاستراتيجية "مدن" نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتحقيق المبادرات الموكلة لـ"مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأضاف: المدينة الصناعية الجديدة جاءت لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل "مدن" على تهيئة البيئة المُثلى لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى مدنها الصناعية، مع إتاحة الفرص لتنمية هذه الاستثمارات وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن لشركائها.

وأردف "العبدالكريم": المدينة تتميز بموقعها المباشر على الطريق الدائري الخامس ومفترق طرق مكة المكرمة - الطائف - جدة، وقربها من مدينة السيارات وحد الحرم المكي على مسافة 10 كم، و 20 كم إلى وسط المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين إلى 25 كم فقط، و88 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و70 كم إلى ميناء جدة الإسلامي.

وتابع: بانتهاء إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة؛ تكون "مدن" قد أضافت مدينتين صناعيتين جديدتين إلى منظومتها الصناعية، وذلك بعد تدشين المدينة الصناعية بالطائف خلال العام الماضي 2020م على مساحة إجمالية 11 مليون م² التي تم البدء في تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 1.2 مليون م².

وقال "العبدالكريم": في عام 1985م تم تأسيس المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة على مساحة 730 ألف م² وهي مطورة بالكامل وتضم 74 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تشمل العديد من الصناعات المتنوعة أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، صناعة مواد البناء والخزف والزجاج، المنسوجات، الأثاث، المعدات الكهربائية، المواد الكيميائية ومنتجاتها، الخشب ومنتجاته والفلين، منتجات المطاط والبلاستيك، صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة الآلات والمعدات، منتجات المعادن، وصناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها.

وأضاف: المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة تمتاز بقربها من محطة قطار الحرمين على مسافة 12 كم، و84 كم إلى ميناء جدة الإسلامي، في حين تصل المسافة بينها وبين مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى 100كم.

وأشار إلى أن "مدن" وبالتكامل مع الجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص تعمل على تأسيس مجمتع صناعي متكامل يلبي متطلبات التنمية المستدامة اللازمة لتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توفير المنتجات والخدمات التي من شأنها تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين لبدء أنشطتهم الإنتاجية خلال أقصر دورة زمنية متاحة.

يُذكر أن المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" تضم أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، منها أكثر من 780 مصنعاً جاهزاً لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد ارتفع إجمالي العقود إلى 6.587 عقداً صناعياً واستثمارياً صعوداً من 6300 عقد بنهاية العام 2019م، وتشرف "مدن" على المجمعات والمدن الصناعية التي يطورها القطاع الخاص في المملكة.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
02:24 PM

"مدن" تتسلم مدينة صناعية جديدة بمكة على مساحة 45 مليون م2

إضافة جديدة لاستراتيجية تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الواقعة في حي "العكيشية" على مساحة 45.395.440 م2.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم: المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة "العكيشية" تعد إضافة جديدة لاستراتيجية "مدن" نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتحقيق المبادرات الموكلة لـ"مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأضاف: المدينة الصناعية الجديدة جاءت لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل "مدن" على تهيئة البيئة المُثلى لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى مدنها الصناعية، مع إتاحة الفرص لتنمية هذه الاستثمارات وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن لشركائها.

وأردف "العبدالكريم": المدينة تتميز بموقعها المباشر على الطريق الدائري الخامس ومفترق طرق مكة المكرمة - الطائف - جدة، وقربها من مدينة السيارات وحد الحرم المكي على مسافة 10 كم، و 20 كم إلى وسط المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين إلى 25 كم فقط، و88 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و70 كم إلى ميناء جدة الإسلامي.

وتابع: بانتهاء إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة؛ تكون "مدن" قد أضافت مدينتين صناعيتين جديدتين إلى منظومتها الصناعية، وذلك بعد تدشين المدينة الصناعية بالطائف خلال العام الماضي 2020م على مساحة إجمالية 11 مليون م² التي تم البدء في تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 1.2 مليون م².

وقال "العبدالكريم": في عام 1985م تم تأسيس المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة على مساحة 730 ألف م² وهي مطورة بالكامل وتضم 74 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تشمل العديد من الصناعات المتنوعة أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، صناعة مواد البناء والخزف والزجاج، المنسوجات، الأثاث، المعدات الكهربائية، المواد الكيميائية ومنتجاتها، الخشب ومنتجاته والفلين، منتجات المطاط والبلاستيك، صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة الآلات والمعدات، منتجات المعادن، وصناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها.

وأضاف: المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة تمتاز بقربها من محطة قطار الحرمين على مسافة 12 كم، و84 كم إلى ميناء جدة الإسلامي، في حين تصل المسافة بينها وبين مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى 100كم.

وأشار إلى أن "مدن" وبالتكامل مع الجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص تعمل على تأسيس مجمتع صناعي متكامل يلبي متطلبات التنمية المستدامة اللازمة لتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توفير المنتجات والخدمات التي من شأنها تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين لبدء أنشطتهم الإنتاجية خلال أقصر دورة زمنية متاحة.

يُذكر أن المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" تضم أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، منها أكثر من 780 مصنعاً جاهزاً لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد ارتفع إجمالي العقود إلى 6.587 عقداً صناعياً واستثمارياً صعوداً من 6300 عقد بنهاية العام 2019م، وتشرف "مدن" على المجمعات والمدن الصناعية التي يطورها القطاع الخاص في المملكة.

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