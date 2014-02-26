بالصور.. "الشورى" يشارك في أعمال الدورة الـ27 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني

شارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي (عبر الاتصال المرئي) في دورته الـ27.

ومثّل مجلس الشورى في أعمال الاجتماع عضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بندر عسيري.

واستعرضت اللجنة التنفيذية في اجتماعها ما توصلت إليه اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخراً.

وأقرت اللجنة التنفيذية بالموافقة الحساب الختامي لعامي 2019م و2020م، وترشيح جوائز التميز البرلماني ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2021م.

كما بحث الاجتماع تقرير الأمين العام للاتحاد المتضمن التأكد من تنفيذ قرارات المؤتمر التاسع والعشرين، والمؤتمر الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والاطلاع على أنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد وحتى تاريخ انعقاد الدورة السابعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد.

وكانت لجنة جائزة التميز البرلماني العربي قد عقدت اجتماعها الأربعاء الماضي بمشاركة عضو مجلس الشورى بندر عسيري، حيث تهدف الجائزة إلى رفع المستوى المهني لعمل الأمناء العامين والباحثين إلى جانب إضفاء روح المنافسة بين البرلمانات العربية لتطوير الممارسات البرلمانية، للعمل على رفع جودة العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية في المجالس العربية.