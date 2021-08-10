النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرائق الجزائر تودي بحياة 25 من أفراد الجيش

أنقذوا أكثر من 100 مواطن

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم "الثلاثاء"، وفاة 25 من أفراد الجيش أثناء مكافحة الحرائق المندلعة في جبال ولايتي بجاية وتيزي وزو.

وبيّن "تبون" على "تويتر" أن أفراد الجيش لقوا حتفهم بعد أنْ نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد ذكرت في وقت سابق أن 18 عسكريًّا قضوا نتيجة الحرائق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حرائق الجزائر تودي بحياة 25 من أفراد الجيش
سبق

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم "الثلاثاء"، وفاة 25 من أفراد الجيش أثناء مكافحة الحرائق المندلعة في جبال ولايتي بجاية وتيزي وزو.

وبيّن "تبون" على "تويتر" أن أفراد الجيش لقوا حتفهم بعد أنْ نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد ذكرت في وقت سابق أن 18 عسكريًّا قضوا نتيجة الحرائق.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:40 PM

حرائق الجزائر تودي بحياة 25 من أفراد الجيش

أنقذوا أكثر من 100 مواطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,992

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم "الثلاثاء"، وفاة 25 من أفراد الجيش أثناء مكافحة الحرائق المندلعة في جبال ولايتي بجاية وتيزي وزو.

وبيّن "تبون" على "تويتر" أن أفراد الجيش لقوا حتفهم بعد أنْ نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد ذكرت في وقت سابق أن 18 عسكريًّا قضوا نتيجة الحرائق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,318
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة