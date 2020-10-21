"هدف" وأكاديمية مسك يدعوان موظفي القطاع الخاص إلى 7 دورات تدريبية

الباحثون عن عمل أمامهم فرصة التقديم على برنامج "دروب-Nano "

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وأكاديمية مسك؛ موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى استغلال الفرصة بالتقديم على برنامج "دروب-Nano".

ويتضمن البرنامج دورات تدريبية إلكترونية تتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي وتتواءم مع متطلبات وظائف المستقبل وتشمل: تحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، والتحليلات التنبؤية للأعمال، ولغة الآلة، وتطبيقات واجهة الويب، وتطوير الويب المتكامل، ويستمر التسجيل حتى 5 نوفمبر 2020، وتتراوح مدد الدورات بين ثلاثة وأربعة أشهر.

ويهدف البرنامج "دروب-Nano"، إلى تطوير معارف ومهارات المتدربين في مجالات تخصصية مع منصة التدريب العالمية Udacity.

ويأتي البرنامج التدريبي، تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين "هدف" وأكاديمية مسك؛ التي تنص على المشاركة في دعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات من خلال توفير رخص تدريبية تُمكن المستفيدين من الالتحاق بعدة برامج تدريبية نوعية، من خلال منصات التدريب العالمية التالية: Udacity بتوفير 1000 رخصة تدريبية، وLinkedIn learning بتوفير 200 ألف رخصة تدريبية.

ويمكن التسجيل من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" على الرابط التالي: https://doroob.sa/ar/doroob-nano.