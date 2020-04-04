معلم فيزياء يحوّل جزءاً من منزله إلى استوديو لتقديم المحاضرات عن بُعد

"السنيدي": التعليم عن بُعد يفي بالغرض ورغبة وجدية الطالب هي الفيصل

إحساساً بالمسؤولية وتضامناً مع الوضع الحالي من تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس بسبب انتشار فيروس كورونا، حوّل أستاذ الفيزياء بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض صالح بن عبدالعزيز السنيدي؛ جزءاً من منزله إلى استديو يقوم فيه بتصوير محاضراته وبثّها لطلابه عبر منصات التعليم والتدريب الإلكتروني عن بُعد.

وخصّص السنيدي؛ ساعات من يومه يقوم خلالها بالتصوير لمحاضرات مادة الفيزياء التي تتطلب الشرح المباشر والتوضيح وحل المسائل وتوضيح القوانين.. التي من المهم أن يشاهدها الطالب والمتدرب بشكل مباشر.

وأكّد السنيدي؛ أن التعليم أو التدريب عن بُعد يفي بجزءٍ من متطلبات التعليم والتدريب، ويكتمل هذا بأن تكون لدى الطالب الرغبة والجدية والاستعداد والمتابعة المستمرة والتواصل المباشر مع أستاذه لكي يتم الاستيضاح عمّا أُشكل عليه.

ولفت إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بذلت جهداً كبيراً؛ مثلها مثل باقي الجهات التعليمية في المملكة، في تسهيل التعامل مع المنصات التعليمية والتدريبة؛ لكي تنجح هذه المرحلة.. داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يكشف عن بلادنا هذه الغمة.