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المدينة تتصدّر مدن المملكة في عدد وفيات "كورونا"

وفي المرتبة الرابعة من حيث معدل الإصابات

تصدّرت المدينة المنورة مدن المملكة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة فيها 13 حالة وفاة من بين 21 وفاة على مستوى كافة المناطق الأخرى.

ووفقاً لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في المدينة المنورة بلغ 199 حالة؛ منها 184 حالة نشطة.

وحلّت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الرياض ومكة المكرمة، وجدة، وجاءت في المركز الثالث من حيث عدد الحالات النشطة بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما سجلت حالتي شفاء حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة تتصدّر مدن المملكة في عدد وفيات "كورونا"
سبق

تصدّرت المدينة المنورة مدن المملكة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة فيها 13 حالة وفاة من بين 21 وفاة على مستوى كافة المناطق الأخرى.

ووفقاً لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في المدينة المنورة بلغ 199 حالة؛ منها 184 حالة نشطة.

وحلّت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الرياض ومكة المكرمة، وجدة، وجاءت في المركز الثالث من حيث عدد الحالات النشطة بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما سجلت حالتي شفاء حتى الآن.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:17 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:19 PM

المدينة تتصدّر مدن المملكة في عدد وفيات "كورونا"

وفي المرتبة الرابعة من حيث معدل الإصابات

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
8,629

تصدّرت المدينة المنورة مدن المملكة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة فيها 13 حالة وفاة من بين 21 وفاة على مستوى كافة المناطق الأخرى.

ووفقاً لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في المدينة المنورة بلغ 199 حالة؛ منها 184 حالة نشطة.

وحلّت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الرياض ومكة المكرمة، وجدة، وجاءت في المركز الثالث من حيث عدد الحالات النشطة بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما سجلت حالتي شفاء حتى الآن.

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