النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"تنامي" تنتخب مجلس إدارتها وتضيف 3 أهداف للدورة الجديدة

"العبدالكريم" رئيسًا و"الغانم" نائبًا و"فرج" مشرفًا ماليًا

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" جمعيتها العمومية العادية، وغير العادية، بعد انتخاب مجلس إدارتها الجديد، كما أضافت ثلاثة إلى أهدافها دعمًا للقطاعات الثلاثة بهدف التمكين ورفع كفاءتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وذلك بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.

واشتملت قائمة الأهداف الجديدة: تنفيذ المشروعات الاستشارية للقطاعات الثلاثة، وتقديم البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في شتى مجالات التنمية للقطاعات الثلاثة، وتطوير المهارات الإدارية للقيادات والموظفين في المنظمات التنموية للقطاعات الثلاثة.

وفاز في الانتخابات التي أقيمت عن بعد عبر الـ"ZOOM"، وبحضور محدود في مقر مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" وعبر التصويت السري المباشر: الدكتور فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم رئيسًا لمجلس الإدارة، وعلي بن عبدالله الغانم نائبًا للرئيس، وسالم بن فرج مشرفًا ماليًا.

وضمت قائمة مجلس الإدارة الجديد كلاً من: أحمد بن ذعار الطريسي، والدكتور خالد بن محمد النقية، وسلطان بن عبدالرحمن بن سفران، وثامر بن عبدالله الصالح، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله الحسين، وعادل بن عبدالعزيز المطوع.

يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في مجال تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، وتأصلت جذورها في القطاع الثالث، وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة على مخزون من الخبرات والتجارب لسنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".

الجمعية العمومية للجمعية الخيرية العمل التنموي تنامي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تنامي" تنتخب مجلس إدارتها وتضيف 3 أهداف للدورة الجديدة
سبق

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" جمعيتها العمومية العادية، وغير العادية، بعد انتخاب مجلس إدارتها الجديد، كما أضافت ثلاثة إلى أهدافها دعمًا للقطاعات الثلاثة بهدف التمكين ورفع كفاءتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وذلك بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.

واشتملت قائمة الأهداف الجديدة: تنفيذ المشروعات الاستشارية للقطاعات الثلاثة، وتقديم البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في شتى مجالات التنمية للقطاعات الثلاثة، وتطوير المهارات الإدارية للقيادات والموظفين في المنظمات التنموية للقطاعات الثلاثة.

وفاز في الانتخابات التي أقيمت عن بعد عبر الـ"ZOOM"، وبحضور محدود في مقر مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" وعبر التصويت السري المباشر: الدكتور فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم رئيسًا لمجلس الإدارة، وعلي بن عبدالله الغانم نائبًا للرئيس، وسالم بن فرج مشرفًا ماليًا.

وضمت قائمة مجلس الإدارة الجديد كلاً من: أحمد بن ذعار الطريسي، والدكتور خالد بن محمد النقية، وسلطان بن عبدالرحمن بن سفران، وثامر بن عبدالله الصالح، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله الحسين، وعادل بن عبدالعزيز المطوع.

يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في مجال تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، وتأصلت جذورها في القطاع الثالث، وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة على مخزون من الخبرات والتجارب لسنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
07:31 PM

"تنامي" تنتخب مجلس إدارتها وتضيف 3 أهداف للدورة الجديدة

"العبدالكريم" رئيسًا و"الغانم" نائبًا و"فرج" مشرفًا ماليًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
139

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" جمعيتها العمومية العادية، وغير العادية، بعد انتخاب مجلس إدارتها الجديد، كما أضافت ثلاثة إلى أهدافها دعمًا للقطاعات الثلاثة بهدف التمكين ورفع كفاءتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وذلك بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.

واشتملت قائمة الأهداف الجديدة: تنفيذ المشروعات الاستشارية للقطاعات الثلاثة، وتقديم البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في شتى مجالات التنمية للقطاعات الثلاثة، وتطوير المهارات الإدارية للقيادات والموظفين في المنظمات التنموية للقطاعات الثلاثة.

وفاز في الانتخابات التي أقيمت عن بعد عبر الـ"ZOOM"، وبحضور محدود في مقر مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" وعبر التصويت السري المباشر: الدكتور فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم رئيسًا لمجلس الإدارة، وعلي بن عبدالله الغانم نائبًا للرئيس، وسالم بن فرج مشرفًا ماليًا.

وضمت قائمة مجلس الإدارة الجديد كلاً من: أحمد بن ذعار الطريسي، والدكتور خالد بن محمد النقية، وسلطان بن عبدالرحمن بن سفران، وثامر بن عبدالله الصالح، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله الحسين، وعادل بن عبدالعزيز المطوع.

يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في مجال تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، وتأصلت جذورها في القطاع الثالث، وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة على مخزون من الخبرات والتجارب لسنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,849
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,375
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,554

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة