الأردن.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والإجمالي 473 إصابة
سعد جابر: أحدهما لسائق شاحنة.. ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الحالتين إحداهما لسائق شاحنة أردني، والآخر أجنبي، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
الأردن.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والإجمالي 473 إصابة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-06
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الحالتين إحداهما لسائق شاحنة أردني، والآخر أجنبي، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:05 PM
الأردن.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والإجمالي 473 إصابة
سعد جابر: أحدهما لسائق شاحنة.. ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الحالتين إحداهما لسائق شاحنة أردني، والآخر أجنبي، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة.