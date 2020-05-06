النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والإجمالي 473 إصابة

سعد جابر: أحدهما لسائق شاحنة.. ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الحالتين إحداهما لسائق شاحنة أردني، والآخر أجنبي، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والإجمالي 473 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الحالتين إحداهما لسائق شاحنة أردني، والآخر أجنبي، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:05 PM

الأردن.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والإجمالي 473 إصابة

سعد جابر: أحدهما لسائق شاحنة.. ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,431

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الحالتين إحداهما لسائق شاحنة أردني، والآخر أجنبي، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,779
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,110
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,033

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة