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دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورتين تاريخيتين لخيام منى

إحداهما ترجع لعام 1934هـ وتظهر السيارات في محطاتها

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام 1354هـ/ 1935م، تظهر خيام الحجاج في منى، مشيرة إلى أن المصدر هو مجلة "جيوغرافيك".

كما نشرت الدارة صورة أخرى تعود إلى عام 1352هـ/ 1934م، تظهر خيام منى والسيارات مجموعة في محطاتها، مشيرة إلى أن المصدر هو "مجموعة أنيس شودري".

دارة الملك عبدالعزيز خيام الحجاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورتين تاريخيتين لخيام منى
سبق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام 1354هـ/ 1935م، تظهر خيام الحجاج في منى، مشيرة إلى أن المصدر هو مجلة "جيوغرافيك".

كما نشرت الدارة صورة أخرى تعود إلى عام 1352هـ/ 1934م، تظهر خيام منى والسيارات مجموعة في محطاتها، مشيرة إلى أن المصدر هو "مجموعة أنيس شودري".

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
04:00 PM

دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورتين تاريخيتين لخيام منى

إحداهما ترجع لعام 1934هـ وتظهر السيارات في محطاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,038

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام 1354هـ/ 1935م، تظهر خيام الحجاج في منى، مشيرة إلى أن المصدر هو مجلة "جيوغرافيك".

كما نشرت الدارة صورة أخرى تعود إلى عام 1352هـ/ 1934م، تظهر خيام منى والسيارات مجموعة في محطاتها، مشيرة إلى أن المصدر هو "مجموعة أنيس شودري".

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