الأمير عبدالعزيز بن طلال يعزّي في وفاة الشيخ "الخيال"

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، تعازيه لأبناء الشيخ فدغاش بن سعيد الخيال، ولكافة قبيلة الشرارات، وأبناء منطقة الجوف، في وفاة الشيخ فدغاش الخيال شيخ شمل العزام.



وعبر أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن طلال على تعازيه ومواساته لهم.