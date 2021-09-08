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جامعة "المؤسّس تُطلق برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي بـ 4 مسارات علمية

تقديم 14 دورة تدريبية "عن بُعد" تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي في مرحلته السابعة الذي يشمل أربعة مسارات علمية وتشرف عليه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، ويستهدف طلاب وطالبات الجامعة عن طريق استخدام نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" للتدريب عن بُعد.

ويقدم البرنامج 14 دورة تدريبية "عن بُعد" في أربعة مسارات علمية وهي على النحو التالي: المهارات التأسيسية، المهارات المهنية، والمهارات الرقمية، والمهارات الناعمة.

وبدأت أولى الدورات التدريبة في المسار العلمي الأول "المهارات الأساسية" بعنوان "إدارة الوقت" قدمها الأستاذ الدكتور عبدالملك بن علي الجنيدي، وبلغ عدد الحضور 452 طالباً وطالبة.

وتقام اليوم الدورة الثانية بعنوان "حل المشكلات واتخاذ القرار" يقدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري.

ويختتم المسار دوراته غداً الخميس بدورة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي" يقدمها المهندس سعود بن صالح الصيعري.

ويهدف مسار "المهارات الأساسية" إلى استخدام أدوات بناء وتحليل المعلومات، وتطبيق مهارات ادارة الوقت، وتحليل المشكلات واستخدام أدوات اتخاذ القرار، إضافة إلى جوانب التأسيس التي يحتاج إليها المتدرب وطرق حل المشكلات والأدوات والتطبيقات المساعدة، وكيفية إدارة فرق العمل، والتفكير التصميمي، وبناء الخرائط المعلوماتية.

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني: البرنامج هو ثمرة تعاون مشترك بين عمادة شؤون الطلاب وعمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بُعد، حيث يفتح آفاقاً جديدة في مجال التدريب، ويتيح للطلاب والطالبات تطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم خبراتهم المعرفية، وتثقيفهم وتأهيلهم في مجالات العمل المختلفة بهدف إعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل.

وأضاف: البرنامج يستمر للعام السابع في تسجيل نجاحات وتقديم دورات تدريبية متميزة حيث يهدف إلى زيادة فرص القبول في الدورات التدريبية، واستخدام طرق متنوعة ومختلفة في تقديم المعلومات، واستخدام أساليب أكثر دقة وعدالة في تقييم المتدربين عن طريق نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة "المؤسّس تُطلق برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي بـ 4 مسارات علمية
سبق

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي في مرحلته السابعة الذي يشمل أربعة مسارات علمية وتشرف عليه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، ويستهدف طلاب وطالبات الجامعة عن طريق استخدام نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" للتدريب عن بُعد.

ويقدم البرنامج 14 دورة تدريبية "عن بُعد" في أربعة مسارات علمية وهي على النحو التالي: المهارات التأسيسية، المهارات المهنية، والمهارات الرقمية، والمهارات الناعمة.

وبدأت أولى الدورات التدريبة في المسار العلمي الأول "المهارات الأساسية" بعنوان "إدارة الوقت" قدمها الأستاذ الدكتور عبدالملك بن علي الجنيدي، وبلغ عدد الحضور 452 طالباً وطالبة.

وتقام اليوم الدورة الثانية بعنوان "حل المشكلات واتخاذ القرار" يقدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري.

ويختتم المسار دوراته غداً الخميس بدورة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي" يقدمها المهندس سعود بن صالح الصيعري.

ويهدف مسار "المهارات الأساسية" إلى استخدام أدوات بناء وتحليل المعلومات، وتطبيق مهارات ادارة الوقت، وتحليل المشكلات واستخدام أدوات اتخاذ القرار، إضافة إلى جوانب التأسيس التي يحتاج إليها المتدرب وطرق حل المشكلات والأدوات والتطبيقات المساعدة، وكيفية إدارة فرق العمل، والتفكير التصميمي، وبناء الخرائط المعلوماتية.

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني: البرنامج هو ثمرة تعاون مشترك بين عمادة شؤون الطلاب وعمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بُعد، حيث يفتح آفاقاً جديدة في مجال التدريب، ويتيح للطلاب والطالبات تطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم خبراتهم المعرفية، وتثقيفهم وتأهيلهم في مجالات العمل المختلفة بهدف إعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل.

وأضاف: البرنامج يستمر للعام السابع في تسجيل نجاحات وتقديم دورات تدريبية متميزة حيث يهدف إلى زيادة فرص القبول في الدورات التدريبية، واستخدام طرق متنوعة ومختلفة في تقديم المعلومات، واستخدام أساليب أكثر دقة وعدالة في تقييم المتدربين عن طريق نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد".

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
01:59 PM

جامعة "المؤسّس تُطلق برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي بـ 4 مسارات علمية

تقديم 14 دورة تدريبية "عن بُعد" تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي في مرحلته السابعة الذي يشمل أربعة مسارات علمية وتشرف عليه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، ويستهدف طلاب وطالبات الجامعة عن طريق استخدام نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" للتدريب عن بُعد.

ويقدم البرنامج 14 دورة تدريبية "عن بُعد" في أربعة مسارات علمية وهي على النحو التالي: المهارات التأسيسية، المهارات المهنية، والمهارات الرقمية، والمهارات الناعمة.

وبدأت أولى الدورات التدريبة في المسار العلمي الأول "المهارات الأساسية" بعنوان "إدارة الوقت" قدمها الأستاذ الدكتور عبدالملك بن علي الجنيدي، وبلغ عدد الحضور 452 طالباً وطالبة.

وتقام اليوم الدورة الثانية بعنوان "حل المشكلات واتخاذ القرار" يقدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري.

ويختتم المسار دوراته غداً الخميس بدورة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي" يقدمها المهندس سعود بن صالح الصيعري.

ويهدف مسار "المهارات الأساسية" إلى استخدام أدوات بناء وتحليل المعلومات، وتطبيق مهارات ادارة الوقت، وتحليل المشكلات واستخدام أدوات اتخاذ القرار، إضافة إلى جوانب التأسيس التي يحتاج إليها المتدرب وطرق حل المشكلات والأدوات والتطبيقات المساعدة، وكيفية إدارة فرق العمل، والتفكير التصميمي، وبناء الخرائط المعلوماتية.

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني: البرنامج هو ثمرة تعاون مشترك بين عمادة شؤون الطلاب وعمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بُعد، حيث يفتح آفاقاً جديدة في مجال التدريب، ويتيح للطلاب والطالبات تطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم خبراتهم المعرفية، وتثقيفهم وتأهيلهم في مجالات العمل المختلفة بهدف إعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل.

وأضاف: البرنامج يستمر للعام السابع في تسجيل نجاحات وتقديم دورات تدريبية متميزة حيث يهدف إلى زيادة فرص القبول في الدورات التدريبية، واستخدام طرق متنوعة ومختلفة في تقديم المعلومات، واستخدام أساليب أكثر دقة وعدالة في تقييم المتدربين عن طريق نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد".

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