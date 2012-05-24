النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسؤول أمريكي: زيارة "بلينكن" للشرق الأوسط ستركز على ضمان صمود هدنة غزة

اعتبر أنه من السابق لأوانه بدء محادثات سلام

ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للشرق الأوسط اليوم (الاثنين)، ستركز بالأساس على ضمان صمود وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل مع الأطراف المعنية على ضمان وصول المساعدات للناس.

واعتبر المسؤول في اتصال مع الصحفيين أنه "من السابق لأوانه محاولة بدء محادثات سلام لكن واشنطن ما زالت ملتزمة بحل الدولتين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن زيارة "بلينكن" خطوة أولى في فتح فصل التواصل في الصراع الدائر منذ زمن بعيد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مسؤول أمريكي: زيارة "بلينكن" للشرق الأوسط ستركز على ضمان صمود هدنة غزة
سبق

ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للشرق الأوسط اليوم (الاثنين)، ستركز بالأساس على ضمان صمود وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل مع الأطراف المعنية على ضمان وصول المساعدات للناس.

واعتبر المسؤول في اتصال مع الصحفيين أنه "من السابق لأوانه محاولة بدء محادثات سلام لكن واشنطن ما زالت ملتزمة بحل الدولتين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن زيارة "بلينكن" خطوة أولى في فتح فصل التواصل في الصراع الدائر منذ زمن بعيد.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
06:25 PM

مسؤول أمريكي: زيارة "بلينكن" للشرق الأوسط ستركز على ضمان صمود هدنة غزة

اعتبر أنه من السابق لأوانه بدء محادثات سلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,214

ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للشرق الأوسط اليوم (الاثنين)، ستركز بالأساس على ضمان صمود وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل مع الأطراف المعنية على ضمان وصول المساعدات للناس.

واعتبر المسؤول في اتصال مع الصحفيين أنه "من السابق لأوانه محاولة بدء محادثات سلام لكن واشنطن ما زالت ملتزمة بحل الدولتين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن زيارة "بلينكن" خطوة أولى في فتح فصل التواصل في الصراع الدائر منذ زمن بعيد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,695
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة