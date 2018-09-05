على غير ما اعتقد كثيرون.. غريفيث: ما يجري في جنيف مشاورات وليس مفاوضات رسمية

قال: لا يوجد جدول أعمال للمباحثات والبنود مفتوحة

أفاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأربعاء) بأن ما سيجري في جنيف غداً بين الفرقاء اليمنيين مشاورات وليس مفاوضات رسمية، وذلك على غير ما كان يعتقد الكثيرون بأنها جولة جيدة من المفاوضات.

وأوضح غريفيث في مؤتمر صحفي في جنيف، أن هدف مشاورات جنيف هو إعادة تنشيط عملية السلام المعلقة منذ سنتين في اليمن، وبناء الثقة بين الجانبين.

وقال المبعوث الأممي: "استمعنا إلى كافة الأطراف وإلى قادة الرأي خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك مناقشات مستفيضة مع كافة شرائح المجتمع، وخرجنا بانطباع أننا متفقون جميعا على أنه آن الأوان للمباشرة بعملية جديدة لحل الأزمة".

ولفت إلى أن هناك فرصة خلال الأسبوع الجاري لطي الصفحة والبدء بالمشاورات، مبينا أنه يسعى إلى اتفاق مع طرفي الأزمة لإطلاق سراح المعتقلين كإجراء لبناء الثقة.

وشدد غريفيث على أن ما يقال عن شرط وقف إطلاق النار لبدء المباحثات غير مقبول؛ لأنه يعتبر فرضا لشروط مسبقة على المباحثات، مشيرا إلى أن أنه لا يوجد جدول أعمال خلال الأيام الثلاثة القادمة والبنود مفتوحة وإذا كانت هناك حاجة للتمديد ستمدد.

وقال المبعوث الأممي: "لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن ونتمنى عدم وقوع أي عمل عسكري استفزازي يعرقل مشاورات جنيف".