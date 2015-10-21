وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

استعرضا جهود التصدي لانتهاكات طهران للاتفاقيات الدولية

‬استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وشهد الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وحضر الاستقبال مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.