النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العجلاني" يتحول من مريض بالاكتئاب إلى مؤلف كتاب ومقدم مبادرات

قال أنتظر الدعم وتبني رسالتي في تغيير مفهوم الطب النفسي بالمجتمع

لم يستسلم الشاب نايف عمر العجلاني لمرض الاكتئاب الذي أصيب به قبل عدة سنوات، حينما ازداد وضعه سوءاً في عام 2014، بعد أن فقد اللذة والمتعة بكل شيء، وأصبح يشعر بالخوف وفقدان الثقة بالنفس، وقلق مستمر، واضطراب بالنوم، وإهمال لنفسه ولعمله، حيث بدأ يحب الانعزال بمفرده وسط تساقط الدموع دون بكاء.

وتفصيلاً، قرر "العجلاني" مراجعة إحدى الطبيبات المتخصصات في الأمراض النفسية والتي كان لها بالغ الأثر في تغيير حياته، وجعلته يشعر بالحب للحياة، حينها قرر أن يواجه تلك الحالة التي يمر بها بكل عزيمة وإصرار ورفض الاستسلام لتلك الأعراض التي بدأت تظهر عليه، وذلك بالتوكل على الله ثم بمساعدة العلاج النفسي والسلوكي المعرفي.

والتقت "سبق" الشاب "العجلاني" والذي تحدث عن المراحل التي مر بها قائلاً : مررت بحالة صعبة جداً كدت أن أفقد حياتي فيها، مرحلة لا أستطيع أن أصفها سوى أنها كانت تنبئ عن نهاية حياتي إما بالضياع أو الموت، لكنني استطعت بفضل الله تعالى ثم بفضل طبيبة متخصصة في الأمراض النفسية أن أعود لحياتي الطبيعية وأن أصبح إنسانا مثاليا وعنصرا ايجابيا وفعالا في مجتمعي، فبعد أن ساعدتني تلك الطبيبة بالعلاج النفسي والسلوكي المعرفي حتى وصلت لمرحلة التعافي - ولله الحمد - عندها قررت وبصفتي متعافياً من داء العصر "الاكتئاب" المرض الذي لا يعرف فقيراً أو غنياً، والذي انتشر في الآونة الأخيرة بشكل مخيف في العالم، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية في ٢٠٣٠ سيكون المرض الأكثر انتشاراً، قررت أن اظهر للملأ وأكون مصدر إلهام وأمل لمرضى الاكتئاب وجعل المملكة العربية السعودية أقل نسبة للإصابة بمرض الاكتئاب من خلال عدة مبادرات قدمت بعضا منها والباقي يحتاج للدعم وتبني جهة حكومية لها مثل وزارة الصحة.

ويضيف: من هذه المبادرات إنتاج برنامج على حسابي الخاص عدد 4 حلقات مع بناء استديو وكان البرنامج من فكرتي وقامت بتطوير الفكرة إحدى شركات الإنتاج، كما قمت بتأليف كتاب ليكون محفزاً للرجوع للطب النفسي، وقد سردت فيه تجربتي، والحمدلله وجد رواجا أفضل مما كنت أتوقع.

ويقول العجلاني: سخرت حساباتي في مواقع التواصل للتعريف بالاكتئاب وان العلاج النفسي يساعد على التعافي وليس كما يشاع أنه يسبب إدماناً، ولي مقالات بهذا الشأن.

وأكد العجلاني أن لديه ندوة توعوية بمشاركة طبيب نفسي تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون بجدة سيحكي من خلالها قصته ورحلته من المعاناة إلى الإبداع.

وختم العجلاني حديثه بقوله : لازال بجعبتي الكثير ولكن انتظر الدعم وتبني رسالتي السامية التي تتلخص في تغيير مفهوم الطب النفسي لدى المجتمع ورفع الوعي النفسي وإزالة الوصمة الاجتماعية عن الطب والطبيب النفسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العجلاني" يتحول من مريض بالاكتئاب إلى مؤلف كتاب ومقدم مبادرات
سبق

لم يستسلم الشاب نايف عمر العجلاني لمرض الاكتئاب الذي أصيب به قبل عدة سنوات، حينما ازداد وضعه سوءاً في عام 2014، بعد أن فقد اللذة والمتعة بكل شيء، وأصبح يشعر بالخوف وفقدان الثقة بالنفس، وقلق مستمر، واضطراب بالنوم، وإهمال لنفسه ولعمله، حيث بدأ يحب الانعزال بمفرده وسط تساقط الدموع دون بكاء.

وتفصيلاً، قرر "العجلاني" مراجعة إحدى الطبيبات المتخصصات في الأمراض النفسية والتي كان لها بالغ الأثر في تغيير حياته، وجعلته يشعر بالحب للحياة، حينها قرر أن يواجه تلك الحالة التي يمر بها بكل عزيمة وإصرار ورفض الاستسلام لتلك الأعراض التي بدأت تظهر عليه، وذلك بالتوكل على الله ثم بمساعدة العلاج النفسي والسلوكي المعرفي.

والتقت "سبق" الشاب "العجلاني" والذي تحدث عن المراحل التي مر بها قائلاً : مررت بحالة صعبة جداً كدت أن أفقد حياتي فيها، مرحلة لا أستطيع أن أصفها سوى أنها كانت تنبئ عن نهاية حياتي إما بالضياع أو الموت، لكنني استطعت بفضل الله تعالى ثم بفضل طبيبة متخصصة في الأمراض النفسية أن أعود لحياتي الطبيعية وأن أصبح إنسانا مثاليا وعنصرا ايجابيا وفعالا في مجتمعي، فبعد أن ساعدتني تلك الطبيبة بالعلاج النفسي والسلوكي المعرفي حتى وصلت لمرحلة التعافي - ولله الحمد - عندها قررت وبصفتي متعافياً من داء العصر "الاكتئاب" المرض الذي لا يعرف فقيراً أو غنياً، والذي انتشر في الآونة الأخيرة بشكل مخيف في العالم، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية في ٢٠٣٠ سيكون المرض الأكثر انتشاراً، قررت أن اظهر للملأ وأكون مصدر إلهام وأمل لمرضى الاكتئاب وجعل المملكة العربية السعودية أقل نسبة للإصابة بمرض الاكتئاب من خلال عدة مبادرات قدمت بعضا منها والباقي يحتاج للدعم وتبني جهة حكومية لها مثل وزارة الصحة.

ويضيف: من هذه المبادرات إنتاج برنامج على حسابي الخاص عدد 4 حلقات مع بناء استديو وكان البرنامج من فكرتي وقامت بتطوير الفكرة إحدى شركات الإنتاج، كما قمت بتأليف كتاب ليكون محفزاً للرجوع للطب النفسي، وقد سردت فيه تجربتي، والحمدلله وجد رواجا أفضل مما كنت أتوقع.

ويقول العجلاني: سخرت حساباتي في مواقع التواصل للتعريف بالاكتئاب وان العلاج النفسي يساعد على التعافي وليس كما يشاع أنه يسبب إدماناً، ولي مقالات بهذا الشأن.

وأكد العجلاني أن لديه ندوة توعوية بمشاركة طبيب نفسي تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون بجدة سيحكي من خلالها قصته ورحلته من المعاناة إلى الإبداع.

وختم العجلاني حديثه بقوله : لازال بجعبتي الكثير ولكن انتظر الدعم وتبني رسالتي السامية التي تتلخص في تغيير مفهوم الطب النفسي لدى المجتمع ورفع الوعي النفسي وإزالة الوصمة الاجتماعية عن الطب والطبيب النفسي.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:24 PM

"العجلاني" يتحول من مريض بالاكتئاب إلى مؤلف كتاب ومقدم مبادرات

قال أنتظر الدعم وتبني رسالتي في تغيير مفهوم الطب النفسي بالمجتمع

A A A
عوض الفهمي - جدة
1
3,286

لم يستسلم الشاب نايف عمر العجلاني لمرض الاكتئاب الذي أصيب به قبل عدة سنوات، حينما ازداد وضعه سوءاً في عام 2014، بعد أن فقد اللذة والمتعة بكل شيء، وأصبح يشعر بالخوف وفقدان الثقة بالنفس، وقلق مستمر، واضطراب بالنوم، وإهمال لنفسه ولعمله، حيث بدأ يحب الانعزال بمفرده وسط تساقط الدموع دون بكاء.

وتفصيلاً، قرر "العجلاني" مراجعة إحدى الطبيبات المتخصصات في الأمراض النفسية والتي كان لها بالغ الأثر في تغيير حياته، وجعلته يشعر بالحب للحياة، حينها قرر أن يواجه تلك الحالة التي يمر بها بكل عزيمة وإصرار ورفض الاستسلام لتلك الأعراض التي بدأت تظهر عليه، وذلك بالتوكل على الله ثم بمساعدة العلاج النفسي والسلوكي المعرفي.

والتقت "سبق" الشاب "العجلاني" والذي تحدث عن المراحل التي مر بها قائلاً : مررت بحالة صعبة جداً كدت أن أفقد حياتي فيها، مرحلة لا أستطيع أن أصفها سوى أنها كانت تنبئ عن نهاية حياتي إما بالضياع أو الموت، لكنني استطعت بفضل الله تعالى ثم بفضل طبيبة متخصصة في الأمراض النفسية أن أعود لحياتي الطبيعية وأن أصبح إنسانا مثاليا وعنصرا ايجابيا وفعالا في مجتمعي، فبعد أن ساعدتني تلك الطبيبة بالعلاج النفسي والسلوكي المعرفي حتى وصلت لمرحلة التعافي - ولله الحمد - عندها قررت وبصفتي متعافياً من داء العصر "الاكتئاب" المرض الذي لا يعرف فقيراً أو غنياً، والذي انتشر في الآونة الأخيرة بشكل مخيف في العالم، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية في ٢٠٣٠ سيكون المرض الأكثر انتشاراً، قررت أن اظهر للملأ وأكون مصدر إلهام وأمل لمرضى الاكتئاب وجعل المملكة العربية السعودية أقل نسبة للإصابة بمرض الاكتئاب من خلال عدة مبادرات قدمت بعضا منها والباقي يحتاج للدعم وتبني جهة حكومية لها مثل وزارة الصحة.

ويضيف: من هذه المبادرات إنتاج برنامج على حسابي الخاص عدد 4 حلقات مع بناء استديو وكان البرنامج من فكرتي وقامت بتطوير الفكرة إحدى شركات الإنتاج، كما قمت بتأليف كتاب ليكون محفزاً للرجوع للطب النفسي، وقد سردت فيه تجربتي، والحمدلله وجد رواجا أفضل مما كنت أتوقع.

ويقول العجلاني: سخرت حساباتي في مواقع التواصل للتعريف بالاكتئاب وان العلاج النفسي يساعد على التعافي وليس كما يشاع أنه يسبب إدماناً، ولي مقالات بهذا الشأن.

وأكد العجلاني أن لديه ندوة توعوية بمشاركة طبيب نفسي تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون بجدة سيحكي من خلالها قصته ورحلته من المعاناة إلى الإبداع.

وختم العجلاني حديثه بقوله : لازال بجعبتي الكثير ولكن انتظر الدعم وتبني رسالتي السامية التي تتلخص في تغيير مفهوم الطب النفسي لدى المجتمع ورفع الوعي النفسي وإزالة الوصمة الاجتماعية عن الطب والطبيب النفسي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,698
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,922

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة