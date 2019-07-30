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في خميس مشيط.. مجموعة شبان يعتدون بالضرب على الأب ويطعنون الابن

متحدث شرطة عسير: سنتحقق.. وإذا صدر تصريح سنوافيكم

اعتدى مجموعة شبان يوم أمس الأول على عامل ورشة بالضرب في خميس مشيط، ثم قاموا بطعن ابنه؛ ما استدعى نقل الأخير للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، الذي لا يزال يرقد فيه.

وقال لـ"سبق" مالك الورشة علي القحطاني: حضر إلى ورشتي يوم الأحد شاب بمركبته، وبرفقته 4 شبان آخرين، وقاموا بضرب مسؤول الورشة (بنجلاديشي الجنسية)، والتهجم عليه، وعندما حاول ابنه التدخل وفكه من أيديهم قاموا بطعنه في بطنه.

وأضاف: تم إبلاغ الدوريات الأمنية التي حضرت للموقع، ونُقل الابن المصاب عن طريق إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى الذي لا يزال منومًا فيه حتى الآن.


وتابع: حسب علمي، فإنه تم إحضار أحد المتهمين، والتحفظ على المركبة، فيما لم يتم القبض على الأربعة الآخرين حتى الآن.

"سبق" عرضت الحادثة على متحدث شرطة عسير الذي اكتفى بقوله: "سنتحقق.. وإذا صدر تصريح سنوافيكم".

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في خميس مشيط.. مجموعة شبان يعتدون بالضرب على الأب ويطعنون الابن
سبق

اعتدى مجموعة شبان يوم أمس الأول على عامل ورشة بالضرب في خميس مشيط، ثم قاموا بطعن ابنه؛ ما استدعى نقل الأخير للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، الذي لا يزال يرقد فيه.

وقال لـ"سبق" مالك الورشة علي القحطاني: حضر إلى ورشتي يوم الأحد شاب بمركبته، وبرفقته 4 شبان آخرين، وقاموا بضرب مسؤول الورشة (بنجلاديشي الجنسية)، والتهجم عليه، وعندما حاول ابنه التدخل وفكه من أيديهم قاموا بطعنه في بطنه.

وأضاف: تم إبلاغ الدوريات الأمنية التي حضرت للموقع، ونُقل الابن المصاب عن طريق إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى الذي لا يزال منومًا فيه حتى الآن.


وتابع: حسب علمي، فإنه تم إحضار أحد المتهمين، والتحفظ على المركبة، فيما لم يتم القبض على الأربعة الآخرين حتى الآن.

"سبق" عرضت الحادثة على متحدث شرطة عسير الذي اكتفى بقوله: "سنتحقق.. وإذا صدر تصريح سنوافيكم".

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
12:24 AM

في خميس مشيط.. مجموعة شبان يعتدون بالضرب على الأب ويطعنون الابن

متحدث شرطة عسير: سنتحقق.. وإذا صدر تصريح سنوافيكم

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عبدالعزيز الشهري - عسير
13
21,426

اعتدى مجموعة شبان يوم أمس الأول على عامل ورشة بالضرب في خميس مشيط، ثم قاموا بطعن ابنه؛ ما استدعى نقل الأخير للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، الذي لا يزال يرقد فيه.

وقال لـ"سبق" مالك الورشة علي القحطاني: حضر إلى ورشتي يوم الأحد شاب بمركبته، وبرفقته 4 شبان آخرين، وقاموا بضرب مسؤول الورشة (بنجلاديشي الجنسية)، والتهجم عليه، وعندما حاول ابنه التدخل وفكه من أيديهم قاموا بطعنه في بطنه.

وأضاف: تم إبلاغ الدوريات الأمنية التي حضرت للموقع، ونُقل الابن المصاب عن طريق إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى الذي لا يزال منومًا فيه حتى الآن.


وتابع: حسب علمي، فإنه تم إحضار أحد المتهمين، والتحفظ على المركبة، فيما لم يتم القبض على الأربعة الآخرين حتى الآن.

"سبق" عرضت الحادثة على متحدث شرطة عسير الذي اكتفى بقوله: "سنتحقق.. وإذا صدر تصريح سنوافيكم".

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