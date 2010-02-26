‏برعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. "البنيان" يدشن "‫أفد2018‬ "

يدعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية وفقًا لرؤية المملكة 2030

‏برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونيابة عن سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول عبد الرحمن بن صالح البنيان اليوم معرض ‫أفد2018‬ المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وتجول البنيان في المعرض ‫بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة وفي دول التحالف الإسلامي لدعم الشرعية في اليمن، والمسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة لضيوف الشرف في تركيا.



ويستمر المعرض الذي يقام لمدة 7 أيام وبتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت شعار "صناعتنا قوتنا"لدعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية وفقا لرؤية المملكة 2030.



ويهدف "أفد 2018" في نسخته الرابعة إلى عرض الفرص التصنيعية من قبل الجهات المشاركة في المعرض،التي من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب من 80 ألف صنف كفرص استثمارية،بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي،وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة بالمجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها لدعم التصنيع المحلي.



ويدعم المعرض الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية.



وتحل جمهورية تركيا في الدورة الرابعة لـ"أفد 2018" ضيف شرف بهدف إتاحة الفرصــة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للمساهمة في نقل وتوطين التقنية.