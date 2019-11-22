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وزير المالية يلتقي سفير ألمانيا

بحثا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، في مكتبه بديوان الوزارة أمس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يروغ راناو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وسبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي في إطار العلاقات الاستراتيجية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، ومستشار وزير المالية ثامر الجارد.

وزير المالية محمد الجدعان سفير ألمانيا بروغ راناو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير المالية يلتقي سفير ألمانيا
سبق

التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، في مكتبه بديوان الوزارة أمس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يروغ راناو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وسبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي في إطار العلاقات الاستراتيجية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، ومستشار وزير المالية ثامر الجارد.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
07:32 PM

وزير المالية يلتقي سفير ألمانيا

بحثا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، في مكتبه بديوان الوزارة أمس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يروغ راناو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وسبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي في إطار العلاقات الاستراتيجية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، ومستشار وزير المالية ثامر الجارد.

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