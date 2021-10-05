"الربيعة" يلتقي وزير المياه والبيئة اليمني

الجانبان بحثا المشروعات الإنسانية والإغاثية

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي.

وتناول "الربيعة" المشروعات والبرامج المقدمة من المركز بمجال المياه والإصحاح البيئي في اليمن؛ حيث بلغت 32 مشروعًا بقيمة 212 مليونًا و869 ألف دولار أمريكي.

وشهد اللقاء بحث المشروعات الإنسانية والإغاثية المتعلقة بالمنظومة البيئية وقطاع المياه في اليمن وسبل دعمها، ومناقشة تمويل المركز لوكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية والمستدامة بهذا الشأن.

وأعرب "الشرجبي" عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على هذا الدعم الكبير المقدم لليمن بمختلف المجالات، منوهًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.