جيب دافئ يتحرك.. "كراني": الحرارة ترتفع 7 درجات واحذروا الرياح
قال: يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي الأجواء الخميس القادم
تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني، أن يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3 و7 درجات على كل الأجواء؛ نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كل الأجواء الخميس القادم".
وتابع: "احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة".
حالة الطقس
الأرصاد
جيب دافئ يتحرك.. "كراني": الحرارة ترتفع 7 درجات واحذروا الرياح
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-07
تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني، أن يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3 و7 درجات على كل الأجواء؛ نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كل الأجواء الخميس القادم".
وتابع: "احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة".
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:25 AM
جيب دافئ يتحرك.. "كراني": الحرارة ترتفع 7 درجات واحذروا الرياح
قال: يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي الأجواء الخميس القادم
تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني، أن يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3 و7 درجات على كل الأجواء؛ نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كل الأجواء الخميس القادم".
وتابع: "احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة".