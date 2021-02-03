النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة جازان" تحتضن نقاشًا  تاريخيًّا عن واقع التنمية وتحدياتها المستقبلية بالمنطقة

"القحطاني": نتائج اللقاء ستعرض على أمير المنطقة ومجلسها لاتخاذ ما يلزم بشأنها

شهدت اليوم جامعة جازان ولمدة 4 ساعات نقاشًا تاريخيًّا عن واقع التنمية واستدامتها بالمنطقة وتحدياتها المستقبلية، في الاجتماع الذي رأسه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمشاركة عدد من مسؤولي المنطقة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة وعدد من قيادات الجامعة والمعنيين بقضايا التنمية.

وكان أمير المنطقة قد وجه بتشكيل فريق لمناقشة العرض الذي تقدم به رئيس الجامعة، وتضمن عددًا من الرؤى والتساؤلات المتعلقة بمستقبل التنمية وتحدياتها.

وصرح رئيس الجامعة بأن اللقاء يهدف إلى التخطيط إلى مستقبل جازان بشكل سليم ومتوازن وأن تكون التنمية مستدامة وبشكل يأخذ كل الاعتبارات التي تخدم الإنسان بالدرجة الأولى ومن ثم تساهم في بناء الوطن والتنمية الوطنية، مشيراً إلى أن ما شهدته المنطقة من تنمية يتطلب المسارعة بوضع آليات للمحافظة عليها وضمان استدامتها، إلى جانب التخطيط الدقيق لضمان مساهمة المنطقة في مستقبل وطننا العزيز خلال المرحلة المقبلة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وتطرق اللقاء إلى استعراض ونقاش عشرة محاور طرحها رئيس الجامعة تضمنت: ما إذا كان مجتمع المنطقة شريكاً في التنمية أم لا يزال مجتمعاً متلقياً ومستهلكاً لها، وهل القطاع الخاص شريك في التنمية أم مستفيد منها فقط؟ وهل خُطط لتكون التنمية تنمية مستدامة في المنطقة، ومن يقود التنمية بالمنطقة الحكومة أم القطاع الخاص أم كلاهما؟ وما دور القطاع الثالث غير الربحي، وهل هو قابل ليكون شريكًا في التنمية، وما هو حجم البنية التحتية التي تخدم ما تمّ فوق الأرض، وما هي الميزة النسبية التي يمكن أن تستهدفها التنمية في منطقة جازان، وهل يوجد مخطط إقليمي لمنطقة جازان ومتى نفذ، وهل هناك خطة استراتيجية أو رؤية لما ستكون عليه جازان بعد عشرين سنة، وهل هناك تاريخ مستهدف يتوقف عنده دور الحكومة في التنمية ويبدأ دور القطاع الخاص والقطاع الثالث والمجتمع.

وأكد على أن اللقاء شهد عصفاً ذهنياً متميزاً من قبل نخبة من أبناء ومسؤولي منطقة جازان ومن أكاديمييها ومن أصحاب الخبرة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة، مبيناً أن نتائج هذا اللقاء سيتم عرضها على سمو أمير المنطقة وعلى مجلس المنطقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة جازان" تحتضن نقاشًا  تاريخيًّا عن واقع التنمية وتحدياتها المستقبلية بالمنطقة
سبق

شهدت اليوم جامعة جازان ولمدة 4 ساعات نقاشًا تاريخيًّا عن واقع التنمية واستدامتها بالمنطقة وتحدياتها المستقبلية، في الاجتماع الذي رأسه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمشاركة عدد من مسؤولي المنطقة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة وعدد من قيادات الجامعة والمعنيين بقضايا التنمية.

وكان أمير المنطقة قد وجه بتشكيل فريق لمناقشة العرض الذي تقدم به رئيس الجامعة، وتضمن عددًا من الرؤى والتساؤلات المتعلقة بمستقبل التنمية وتحدياتها.

وصرح رئيس الجامعة بأن اللقاء يهدف إلى التخطيط إلى مستقبل جازان بشكل سليم ومتوازن وأن تكون التنمية مستدامة وبشكل يأخذ كل الاعتبارات التي تخدم الإنسان بالدرجة الأولى ومن ثم تساهم في بناء الوطن والتنمية الوطنية، مشيراً إلى أن ما شهدته المنطقة من تنمية يتطلب المسارعة بوضع آليات للمحافظة عليها وضمان استدامتها، إلى جانب التخطيط الدقيق لضمان مساهمة المنطقة في مستقبل وطننا العزيز خلال المرحلة المقبلة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وتطرق اللقاء إلى استعراض ونقاش عشرة محاور طرحها رئيس الجامعة تضمنت: ما إذا كان مجتمع المنطقة شريكاً في التنمية أم لا يزال مجتمعاً متلقياً ومستهلكاً لها، وهل القطاع الخاص شريك في التنمية أم مستفيد منها فقط؟ وهل خُطط لتكون التنمية تنمية مستدامة في المنطقة، ومن يقود التنمية بالمنطقة الحكومة أم القطاع الخاص أم كلاهما؟ وما دور القطاع الثالث غير الربحي، وهل هو قابل ليكون شريكًا في التنمية، وما هو حجم البنية التحتية التي تخدم ما تمّ فوق الأرض، وما هي الميزة النسبية التي يمكن أن تستهدفها التنمية في منطقة جازان، وهل يوجد مخطط إقليمي لمنطقة جازان ومتى نفذ، وهل هناك خطة استراتيجية أو رؤية لما ستكون عليه جازان بعد عشرين سنة، وهل هناك تاريخ مستهدف يتوقف عنده دور الحكومة في التنمية ويبدأ دور القطاع الخاص والقطاع الثالث والمجتمع.

وأكد على أن اللقاء شهد عصفاً ذهنياً متميزاً من قبل نخبة من أبناء ومسؤولي منطقة جازان ومن أكاديمييها ومن أصحاب الخبرة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة، مبيناً أن نتائج هذا اللقاء سيتم عرضها على سمو أمير المنطقة وعلى مجلس المنطقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
09:45 PM

"جامعة جازان" تحتضن نقاشًا  تاريخيًّا عن واقع التنمية وتحدياتها المستقبلية بالمنطقة

"القحطاني": نتائج اللقاء ستعرض على أمير المنطقة ومجلسها لاتخاذ ما يلزم بشأنها

A A A
فهد كاملي - جازان
0
263

شهدت اليوم جامعة جازان ولمدة 4 ساعات نقاشًا تاريخيًّا عن واقع التنمية واستدامتها بالمنطقة وتحدياتها المستقبلية، في الاجتماع الذي رأسه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمشاركة عدد من مسؤولي المنطقة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة وعدد من قيادات الجامعة والمعنيين بقضايا التنمية.

وكان أمير المنطقة قد وجه بتشكيل فريق لمناقشة العرض الذي تقدم به رئيس الجامعة، وتضمن عددًا من الرؤى والتساؤلات المتعلقة بمستقبل التنمية وتحدياتها.

وصرح رئيس الجامعة بأن اللقاء يهدف إلى التخطيط إلى مستقبل جازان بشكل سليم ومتوازن وأن تكون التنمية مستدامة وبشكل يأخذ كل الاعتبارات التي تخدم الإنسان بالدرجة الأولى ومن ثم تساهم في بناء الوطن والتنمية الوطنية، مشيراً إلى أن ما شهدته المنطقة من تنمية يتطلب المسارعة بوضع آليات للمحافظة عليها وضمان استدامتها، إلى جانب التخطيط الدقيق لضمان مساهمة المنطقة في مستقبل وطننا العزيز خلال المرحلة المقبلة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وتطرق اللقاء إلى استعراض ونقاش عشرة محاور طرحها رئيس الجامعة تضمنت: ما إذا كان مجتمع المنطقة شريكاً في التنمية أم لا يزال مجتمعاً متلقياً ومستهلكاً لها، وهل القطاع الخاص شريك في التنمية أم مستفيد منها فقط؟ وهل خُطط لتكون التنمية تنمية مستدامة في المنطقة، ومن يقود التنمية بالمنطقة الحكومة أم القطاع الخاص أم كلاهما؟ وما دور القطاع الثالث غير الربحي، وهل هو قابل ليكون شريكًا في التنمية، وما هو حجم البنية التحتية التي تخدم ما تمّ فوق الأرض، وما هي الميزة النسبية التي يمكن أن تستهدفها التنمية في منطقة جازان، وهل يوجد مخطط إقليمي لمنطقة جازان ومتى نفذ، وهل هناك خطة استراتيجية أو رؤية لما ستكون عليه جازان بعد عشرين سنة، وهل هناك تاريخ مستهدف يتوقف عنده دور الحكومة في التنمية ويبدأ دور القطاع الخاص والقطاع الثالث والمجتمع.

وأكد على أن اللقاء شهد عصفاً ذهنياً متميزاً من قبل نخبة من أبناء ومسؤولي منطقة جازان ومن أكاديمييها ومن أصحاب الخبرة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة، مبيناً أن نتائج هذا اللقاء سيتم عرضها على سمو أمير المنطقة وعلى مجلس المنطقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,797
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,184

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة