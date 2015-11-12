تأكيدًا لما نشرته "سبق".. أمانة مكة تستلم موقع مردم النفايات الجديد

سكان مخططات ولي العهد يودِّعونه

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة استلام الإدارة العامة للنظافة شهادة تأهيل بيئي للإنشاء من قِبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لموقع مردم مكة المكرمة الجديد، بمساحة أكثر من سبعة ملايين متر مربع.

يأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص؛ إذ تمت مراعاة المخططات السكنية لموقع المردم الجديد، والتوجهات الحالية والتطويرية لقطاع النفايات من خلال إعادة التدوير، والاستفادة من النفايات البلدية الصلبة.

جاء ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق" الأسبوع الماضي تحت خبر بعنوان: "مكة.. سكان مخططات ولي العهد يودعون كابوس مردم النفايات قريبًا"، جاء فيه أن أمانة العاصمة المقدسة تستعد خلال الفترة القليلة المقبلة لنقل مردم النفايات الواقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5" إلى مكان آخر بعيدًا عن السكان.

وفي رد تلقته "سبق" حينها بعد أن نقلت شكوى سكان مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة، وتذمرهم من انبعاث الروائح الكريهة من جراء المردم، الذي يقبع في الجبال المقابلة لهم، والقريبة من منازلهم، قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق": مردم النفايات الحالي يقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد بمكة المكرمة. وتم إنشاء هذا المردم عام ١٤٢٤هـ خارج النطاق العمراني خلال تلك الفترة.

وأضاف: بادرت أمانة العاصمة المقدسة بالتخطيط، وإيجاد حلول لانتقال المردم نظرًا للتمدد العمراني، وذلك من خلال تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لاختيار موقع بديل، وتم اعتماده من قِبل اللجنة التي تضمنت جهات عدة، مثل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأردف: تم تكليف استشاري لعمل جميع الدراسات الخاصة بالموقع المقترح الذي تم اعتماده، إضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة لذلك. وقد تم الانتهاء من الدراسات، وصدرت شهادة التأهيل البيئي للإنشاء بتاريخ 1441/ 1/ 12هـ، وجارٍ العمل حاليًا لطرح المرحلة الأولى لإنشاء المردم الجديد.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل حاليا على السيطرة على الروائح المنبعثة من خلال إحكام المعالجة الخاصة بأسباب الروائح إلى أن يتم الانتقال الكلي للمردم الجديد.