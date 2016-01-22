النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يستقبل خالد بن أحمد في قصر اليمامة

استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين وبحثا المستجدات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة؛ وزير الخارجية في مملكة البحرين.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يستقبل خالد بن أحمد في قصر اليمامة
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة؛ وزير الخارجية في مملكة البحرين.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
02:05 PM

خادم الحرمين يستقبل خالد بن أحمد في قصر اليمامة

استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين وبحثا المستجدات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
8,181

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة؛ وزير الخارجية في مملكة البحرين.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,567
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,265
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,549
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,461

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة