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"ولادة مكة" تنظم فعالية "احمي عائلتك" بمناسبة اليوم العالمي للسكري

هدفت إلى تثقيف الأسرة ورفع الوعي حول الداء وآثاره ومضاعفاته

افتتح مدير إدارة المستشفيات بمنطقة مكة الدكتور، نزار باوهاب فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "احمي عائلتك" والذي نظمته مستشفى الولادة والأطفال بمكة، اليوم الخميس الموافق 8 ربيع الآخر 1441هـ تحت رعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة اللجنة المنظمة استشارية الأطفال والغدد الصماء، رئيسة وحدة السكري الدكتورة طيبة الحربي، في كلمتها، أن الهدف من الفعالية هو رفع الوعي حول داء السكري وآثاره ومضاعفاته إضافة إلى تثقيف الأسرة.

ومن جانب آخر، قال المدير الطبي بالمستشفى الدكتور، هلال المالكي، إن ولادة مكة تهتم بهذه الفئة الغالية علينا لافتًا إلى دور الأسرة الكبير في إنجاح الخطة العلاجية والمتابعة مع الطبيب المختص.

ورحّب الدكتور أحمد المحمادي بالجميع، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج في رفع مستوى الوعي بكيفية التعامل مع السكري عند الأطفال كما قدم عظيم امتنانه على الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة.

وتضمنت الفعالية معرضًا توعويًا يعنى بتثقيف الزوار والمراجعين والإجابة عن استفساراتهم.

مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة

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"ولادة مكة" تنظم فعالية "احمي عائلتك" بمناسبة اليوم العالمي للسكري
سبق

افتتح مدير إدارة المستشفيات بمنطقة مكة الدكتور، نزار باوهاب فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "احمي عائلتك" والذي نظمته مستشفى الولادة والأطفال بمكة، اليوم الخميس الموافق 8 ربيع الآخر 1441هـ تحت رعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة اللجنة المنظمة استشارية الأطفال والغدد الصماء، رئيسة وحدة السكري الدكتورة طيبة الحربي، في كلمتها، أن الهدف من الفعالية هو رفع الوعي حول داء السكري وآثاره ومضاعفاته إضافة إلى تثقيف الأسرة.

ومن جانب آخر، قال المدير الطبي بالمستشفى الدكتور، هلال المالكي، إن ولادة مكة تهتم بهذه الفئة الغالية علينا لافتًا إلى دور الأسرة الكبير في إنجاح الخطة العلاجية والمتابعة مع الطبيب المختص.

ورحّب الدكتور أحمد المحمادي بالجميع، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج في رفع مستوى الوعي بكيفية التعامل مع السكري عند الأطفال كما قدم عظيم امتنانه على الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة.

وتضمنت الفعالية معرضًا توعويًا يعنى بتثقيف الزوار والمراجعين والإجابة عن استفساراتهم.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
10:58 PM

"ولادة مكة" تنظم فعالية "احمي عائلتك" بمناسبة اليوم العالمي للسكري

هدفت إلى تثقيف الأسرة ورفع الوعي حول الداء وآثاره ومضاعفاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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افتتح مدير إدارة المستشفيات بمنطقة مكة الدكتور، نزار باوهاب فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "احمي عائلتك" والذي نظمته مستشفى الولادة والأطفال بمكة، اليوم الخميس الموافق 8 ربيع الآخر 1441هـ تحت رعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة اللجنة المنظمة استشارية الأطفال والغدد الصماء، رئيسة وحدة السكري الدكتورة طيبة الحربي، في كلمتها، أن الهدف من الفعالية هو رفع الوعي حول داء السكري وآثاره ومضاعفاته إضافة إلى تثقيف الأسرة.

ومن جانب آخر، قال المدير الطبي بالمستشفى الدكتور، هلال المالكي، إن ولادة مكة تهتم بهذه الفئة الغالية علينا لافتًا إلى دور الأسرة الكبير في إنجاح الخطة العلاجية والمتابعة مع الطبيب المختص.

ورحّب الدكتور أحمد المحمادي بالجميع، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج في رفع مستوى الوعي بكيفية التعامل مع السكري عند الأطفال كما قدم عظيم امتنانه على الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة.

وتضمنت الفعالية معرضًا توعويًا يعنى بتثقيف الزوار والمراجعين والإجابة عن استفساراتهم.

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