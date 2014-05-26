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"الخضيري": مكونات مسرطنة بـ 20 نوعاً من كريمات واقي الشمس

تتجاوز ٣ أضعاف الحد المسموح به من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

كشف الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ عن دراسات جديدة أفادت بوجود مادة البنزين المسرطنة ومكونات بنزينية في عدد ٢٠ نوعاً من أنواع كريمات واقي الشمس.

ولفت الخضيري؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن بعض هذه المكونات يتجاوز ٣ أضعاف الحد المسموح به من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز التحكم في الأمراض CDC.

تفاصيل أكثر هنا:

https://www.dermatologytimes.com/view/carcinogen-found-in-multiple-sunscreens

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"الخضيري": مكونات مسرطنة بـ 20 نوعاً من كريمات واقي الشمس
سبق

كشف الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ عن دراسات جديدة أفادت بوجود مادة البنزين المسرطنة ومكونات بنزينية في عدد ٢٠ نوعاً من أنواع كريمات واقي الشمس.

ولفت الخضيري؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن بعض هذه المكونات يتجاوز ٣ أضعاف الحد المسموح به من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز التحكم في الأمراض CDC.

تفاصيل أكثر هنا:

https://www.dermatologytimes.com/view/carcinogen-found-in-multiple-sunscreens

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
10:39 AM

"الخضيري": مكونات مسرطنة بـ 20 نوعاً من كريمات واقي الشمس

تتجاوز ٣ أضعاف الحد المسموح به من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,918

كشف الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ عن دراسات جديدة أفادت بوجود مادة البنزين المسرطنة ومكونات بنزينية في عدد ٢٠ نوعاً من أنواع كريمات واقي الشمس.

ولفت الخضيري؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن بعض هذه المكونات يتجاوز ٣ أضعاف الحد المسموح به من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز التحكم في الأمراض CDC.

تفاصيل أكثر هنا:

https://www.dermatologytimes.com/view/carcinogen-found-in-multiple-sunscreens

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