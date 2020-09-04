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"فارس".. طالب يدعم زملاءه بتسجيلهم في "مدرستي".. و"مدير التعليم" يزوره

شغفه بالحاسب الآلي ودعم أسرته ومعلميه شجعه على تنمية قدراته تقنيًا

فيما يواصل طلاب وطالبات "تعليم جازان" تقديم النماذج المتميزة في الميدان تعليميًا وتقنينًا وتطوعيًا، سطر الطالب فارس موسى مقري من متوسطة وثانوية دحيقة مثالاً يحتذى به في التأثير الإيجابي والتطوع لخدمة أقاربه وطلاب مدرسته.

وأوضح "فارس مقري" أن حبه وشغفه واهتمامه بالحاسب الآلي وتقنية المعلومات ودعم أسرته ومعلميه شجعه على تنمية قدراته تقنيًا في التعامل مع المواقع الإلكترونية والتطبيقات، مبينًا أن فكرة مساعدته لزملائه وأقاربه في التسجيل في منصة مدرستي أتت بعد معرفته أن عددًا منهم لم يستطيعوا التسجيل في المنصة.

وأضاف "مقري": "المبادرة جاءت من رغبة ذاتية في أن استثمر المعرفة التي لديّ لخدمة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم لهم خصوصًا أن بلادنا لم تقصر في توفير التعليم لنا وينبغي على الجميع تقديم ما يستطيع للمساهمة في بناء الوطن وخدمة أبنائه".

وعبّر قائد المدرسة حسن فقيه عن اعتزازه بفارس كنموذج متميز لطلاب وطالبات "تعليم جازان"، والذي أسهم بتسجيل أكثر من 45 طالبًا وطالبة من زملائه بالمدرسة وأقاربه وقريباته، مشيدًا بروح الطالب المتميزة حيث تزداد سعادته كلما ساعد طالبًا أو طالبة، مضيفًا أنه على تواصل دائم مع إدارة المدرسة ومعلميه للسؤال عن زملائه والاطمئنان على أن الجميع استطاع التسجيل والاستفادة من أدوات منصة مدرستي.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بدوره، خلال زيارته للمدرسة، الشكر والتقدير باسمه واسم منسوبي ومنسوبات التعليم للطالب فارس على تلك المبادرة المتميزة، والتي تعد مثالاً يُحتذى به وتقدم للميدان التربوي نموذجًا في حب الوطن وغرس روح العمل التطوعي الذي ينعكس إيجابيًا على مستقبل الأجيال التعليمية، مؤكدًا أن الوطن ينتظر "فارس" كأحد المبدعين الذين سيحققون رؤيته الطموحة، بإذن الله.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فارس".. طالب يدعم زملاءه بتسجيلهم في "مدرستي".. و"مدير التعليم" يزوره
سبق

فيما يواصل طلاب وطالبات "تعليم جازان" تقديم النماذج المتميزة في الميدان تعليميًا وتقنينًا وتطوعيًا، سطر الطالب فارس موسى مقري من متوسطة وثانوية دحيقة مثالاً يحتذى به في التأثير الإيجابي والتطوع لخدمة أقاربه وطلاب مدرسته.

وأوضح "فارس مقري" أن حبه وشغفه واهتمامه بالحاسب الآلي وتقنية المعلومات ودعم أسرته ومعلميه شجعه على تنمية قدراته تقنيًا في التعامل مع المواقع الإلكترونية والتطبيقات، مبينًا أن فكرة مساعدته لزملائه وأقاربه في التسجيل في منصة مدرستي أتت بعد معرفته أن عددًا منهم لم يستطيعوا التسجيل في المنصة.

وأضاف "مقري": "المبادرة جاءت من رغبة ذاتية في أن استثمر المعرفة التي لديّ لخدمة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم لهم خصوصًا أن بلادنا لم تقصر في توفير التعليم لنا وينبغي على الجميع تقديم ما يستطيع للمساهمة في بناء الوطن وخدمة أبنائه".

وعبّر قائد المدرسة حسن فقيه عن اعتزازه بفارس كنموذج متميز لطلاب وطالبات "تعليم جازان"، والذي أسهم بتسجيل أكثر من 45 طالبًا وطالبة من زملائه بالمدرسة وأقاربه وقريباته، مشيدًا بروح الطالب المتميزة حيث تزداد سعادته كلما ساعد طالبًا أو طالبة، مضيفًا أنه على تواصل دائم مع إدارة المدرسة ومعلميه للسؤال عن زملائه والاطمئنان على أن الجميع استطاع التسجيل والاستفادة من أدوات منصة مدرستي.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بدوره، خلال زيارته للمدرسة، الشكر والتقدير باسمه واسم منسوبي ومنسوبات التعليم للطالب فارس على تلك المبادرة المتميزة، والتي تعد مثالاً يُحتذى به وتقدم للميدان التربوي نموذجًا في حب الوطن وغرس روح العمل التطوعي الذي ينعكس إيجابيًا على مستقبل الأجيال التعليمية، مؤكدًا أن الوطن ينتظر "فارس" كأحد المبدعين الذين سيحققون رؤيته الطموحة، بإذن الله.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
12:32 AM

"فارس".. طالب يدعم زملاءه بتسجيلهم في "مدرستي".. و"مدير التعليم" يزوره

شغفه بالحاسب الآلي ودعم أسرته ومعلميه شجعه على تنمية قدراته تقنيًا

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فهد كاملي - جازان
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فيما يواصل طلاب وطالبات "تعليم جازان" تقديم النماذج المتميزة في الميدان تعليميًا وتقنينًا وتطوعيًا، سطر الطالب فارس موسى مقري من متوسطة وثانوية دحيقة مثالاً يحتذى به في التأثير الإيجابي والتطوع لخدمة أقاربه وطلاب مدرسته.

وأوضح "فارس مقري" أن حبه وشغفه واهتمامه بالحاسب الآلي وتقنية المعلومات ودعم أسرته ومعلميه شجعه على تنمية قدراته تقنيًا في التعامل مع المواقع الإلكترونية والتطبيقات، مبينًا أن فكرة مساعدته لزملائه وأقاربه في التسجيل في منصة مدرستي أتت بعد معرفته أن عددًا منهم لم يستطيعوا التسجيل في المنصة.

وأضاف "مقري": "المبادرة جاءت من رغبة ذاتية في أن استثمر المعرفة التي لديّ لخدمة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم لهم خصوصًا أن بلادنا لم تقصر في توفير التعليم لنا وينبغي على الجميع تقديم ما يستطيع للمساهمة في بناء الوطن وخدمة أبنائه".

وعبّر قائد المدرسة حسن فقيه عن اعتزازه بفارس كنموذج متميز لطلاب وطالبات "تعليم جازان"، والذي أسهم بتسجيل أكثر من 45 طالبًا وطالبة من زملائه بالمدرسة وأقاربه وقريباته، مشيدًا بروح الطالب المتميزة حيث تزداد سعادته كلما ساعد طالبًا أو طالبة، مضيفًا أنه على تواصل دائم مع إدارة المدرسة ومعلميه للسؤال عن زملائه والاطمئنان على أن الجميع استطاع التسجيل والاستفادة من أدوات منصة مدرستي.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بدوره، خلال زيارته للمدرسة، الشكر والتقدير باسمه واسم منسوبي ومنسوبات التعليم للطالب فارس على تلك المبادرة المتميزة، والتي تعد مثالاً يُحتذى به وتقدم للميدان التربوي نموذجًا في حب الوطن وغرس روح العمل التطوعي الذي ينعكس إيجابيًا على مستقبل الأجيال التعليمية، مؤكدًا أن الوطن ينتظر "فارس" كأحد المبدعين الذين سيحققون رؤيته الطموحة، بإذن الله.

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